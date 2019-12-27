Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: адвокат добился отвода судьи

Новости Украины:Адвокат одного из подозреваемых по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова добился отвода судьи.

Перяславский районный суд на подготовительном заседании по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова удовлетворил ходатайство адвоката одного из подозреваемых об отводе судьи.

Об этом сообщает hromadske.

"Суд по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого, бывшего полицейского Ивана Приходько, Виктора Чевгуза об отводе судьи Ярославы Керекезы", - говорится в сообщении.

В то же время, прокурор Сергей Самчук назвал такое решение безосновательным и затягивающим рассмотрение дела.

26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Отмечается, что в зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

Как сообщалось ранее, пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого Киевской области умер 3 июня в больнице от огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая.

Сначала полиция заявляла, что мальчик во время прогулки упал и ударился головой о камень. Однако во время операции у него обнаружили огнестрельное ранение головы.

Вскоре были задержаны работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали свидетели, стреляли по бутылкам.

Голосеевский районный суд Киеве 4 июня избрал им меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Во время досудебного расследования установлено, что на месте преступления во время стрельбы находились еще двое гражданских лиц. Одному из них ГБР 18 июля также объявило подозрение.

По данным расследования ГБР, в мальчика попала срикошетившая пуля.

Одному из правоохранителей объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности.