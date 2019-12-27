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Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: адвокат добился отвода судьи

Убийство полицейскими 5-летнего мальчика: адвокат добился отвода судьи
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат одного из подозреваемых по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова добился отвода судьи.

Перяславский районный суд на подготовительном заседании по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова удовлетворил ходатайство адвоката одного из подозреваемых об отводе судьи.

Об этом сообщает hromadske.

"Суд по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого, бывшего полицейского Ивана Приходько, Виктора Чевгуза об отводе судьи Ярославы Керекезы", - говорится в сообщении.

В то же время, прокурор Сергей Самчук назвал такое решение безосновательным и затягивающим рассмотрение дела.

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26 декабря в Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Отмечается, что в зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

Как сообщалось ранее, пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого Киевской области умер 3 июня в больнице от огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая.

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Сначала полиция заявляла, что мальчик во время прогулки упал и ударился головой о камень. Однако во время операции у него обнаружили огнестрельное ранение головы.

Вскоре были задержаны работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали свидетели, стреляли по бутылкам.

Голосеевский районный суд Киеве 4 июня избрал им меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

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Во время досудебного расследования установлено, что на месте преступления во время стрельбы находились еще двое гражданских лиц. Одному из них ГБР 18 июля также объявило подозрение.

По данным расследования ГБР, в мальчика попала срикошетившая пуля.

Одному из правоохранителей объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности.

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Суд, Нацполиция, Кирилл Тлявов.
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