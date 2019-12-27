Загороднюк: Реформа питания будет касаться всех частей ВСУ уже с начала года

Новости Украины:Загороднюк обещает, что все части ВСУ перейдут на современную систему питания с нового года.

С начала 2020 года все части ВСУ перейдут на систему питания по каталогу, что позволяет кардинально улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Вчера я подписал документы относительно объявления конкурса на закупку питания по каталогу. На каталог переходят все части Вооруженных сил со следующего года. Мы это вопрос закрыли, реформа питания будет касаться всех частей ВСУ уже с начала года полностью", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 11 декабря Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, разнообразит и значительно улучшает качество пищи.

По состоянию на сегодня на новую систему питания переведены 73 военных части ВСУ. Большинство (а именно 285 частей) должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого до 11 декабря было остановлено.