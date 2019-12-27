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Нападение на "Слугу народа": "свободовцу" Кайде избрали меру пресечения

Нападение на "Слугу народа": "свободовцу" Кайде избрали меру пресечения
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВО Свобода

Новости Украины:КАСУ отправил под ночной домашний арест экс-нардепа Кайду, подозреваемого в нападении на нардепа от "слуги народа".

Киевский апелляционный суд отправил под ночной домашний арест бывшего народного депутата из Всеукраинского объединения "Свобода" Алексея Кайду, которого подозревают в нападении на действующего народного депутата из партии "Слуга народа" Андрея Богданца в кулуарах парламента, сообщили в пресс службе суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором и стороной защиты, удовлетворена частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 6:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно", - говорится в сообщении на сайте суда в четверг вечером.

Как сообщалось, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от "слуги народа" Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

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В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

После стало известно, что Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Кайду на поруки.

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Свобода, Суд, Алексей Кайда, Слуга народа, Андрей Богданец.
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