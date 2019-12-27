ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой

Новости Украины:Проект подозрения нардепу Федине и волонтерке Зверобой из Генпрокуратуры вернули в ГБР для устранения недостатков.

Генеральная прокуратура вернула в Государственное бюро расследований для устранения недостатков проект сообщения о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента от народного депутата Софии Федине и волонтерки Маруси Зверобой, сообщили в ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины вернула к ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий", – сказано в информации на сайте прокуратуры.

Отмечается, что по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины "О статусе народного депутата Украины", "О Регламенте Верховной Рады Украины". В документе подчеркивается, что "29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало.

В Генпрокуратуре напомнили, что осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам распространения в сети Интернет видеозаписи, на которой народный депутат Украины, и другое лицо выражали угрозы совершить физическую расправу над Президентом Украины в связи с его государственной деятельностью и публично призывали к насильственному изменению или свержение конституционного строя или к захвату государственной власти (ст. 112, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 346 УК Украины).