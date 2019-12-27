Скачать
Пятница, 27.12.2019
Тейлор об импичменте Трампа: В Вашингтоне существует запас доброй воли и уважения к Украине
Тейлор об импичменте Трампа: В Вашингтоне существует запас доброй воли и уважения к Украине
ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой
ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой

ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой
04:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Проект подозрения нардепу Федине и волонтерке Зверобой из Генпрокуратуры вернули в ГБР для устранения недостатков.

Генеральная прокуратура вернула в Государственное бюро расследований для устранения недостатков проект сообщения о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента от народного депутата Софии Федине и волонтерки Маруси Зверобой, сообщили в ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины вернула к ГБР проект сообщение о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий", – сказано в информации на сайте прокуратуры.

Отмечается, что по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины "О статусе народного депутата Украины", "О Регламенте Верховной Рады Украины". В документе подчеркивается, что "29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало.

Зверобой будет судиться с Трубой

В Генпрокуратуре напомнили, что осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам распространения в сети Интернет видеозаписи, на которой народный депутат Украины, и другое лицо выражали угрозы совершить физическую расправу над Президентом Украины в связи с его государственной деятельностью и публично призывали к насильственному изменению или свержение конституционного строя или к захвату государственной власти (ст. 112, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 346 УК Украины).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, ГБР, София Федина, Маруся Зверобой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
03 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Новогодний рецепт: салат с креветками, кукурузой, яйцами и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь