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В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег

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В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине ближайшие сутки ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В ближайшие сутки, 27 декабря, погоду с осадками будет определять влажная, а в большинстве областей - теплая воздушная масса, лишь на западную часть Украины распространится более прохладный воздух с Центральной Европы; но температурный фон почти везде станет чуть ниже, чем в предыдущие дни.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и Житомирской областях ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах небольшой снег, температура 3-8° мороза).

На остальной территории - небольшой дождь, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом. Ночью и утром в восточных областях туман; температура в течение суток 0-5° тепла.

Ветер в Украине западный и северо-западный ( в восточной части – юго-восточный), 7-12 м/с.

В Киеве также небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 8,0° в 2011 году, самая низкая ночью -21,3° в 1996 году.

Прогноз погоды на 27 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 27 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – +2...+4
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – +1...+3

В субботу, 28 декабря, ожидается небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Температура на юге страны ночью около 0°, днем 1-5° тепла; на остальной территории ночью и днем 28 декабря от 3° тепла до 2° мороза.

В Карпатском регионе умеренный снег, температура ночью и днем 6-11° мороза. В столичном регионе 28 декабря ожидается небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 28 декабря, фото: meteo.gov.ua

29 декабря ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура от 3° тепла до 2° мороза, ночью 0-5° мороза. В Карпатском регионе умеренный снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.

В столичном регионе ночью небольшой снег, днем без осадков; температура в течение суток 0-5° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

В Украине 30-31 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью 31 декабря на севере Левобережья небольшой снег. Температура 30 декабря ночью 3-9°, днем 0-5° мороза, в южных областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в Карпатах 30 декабря ночью 8-13°, днем 3-8° мороза, 31 декабря ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

На Киевщине 30- 31 декабря преимущественно без осадков. Температура 30 декабря ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; 31 декабря ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.

Прогноз погоды на 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 декабря, фото: meteo.gov.ua

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Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на Новый год, Погода 31 декабря, Погода в декабре.
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