Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году

1 Павел Адамович Павел Адамович провел на должности мэра Гданьска более 20 лет – горожане переизбирали его руководителем города пять раз, начиная с 1998 года. В юности Адамович принимал участие в борьбе с коммунистическим режимом и был членом партии "Солидарность". Во время благотворительного концерта "Большой оркестр рождественской помощи" 13 января получил три ранения в живот от психически нездорового грабителя-рецидивиста Стефана В. и на следующий день скончался в больнице. На похоронах Адамовича присутствовали первые лица государства. После гибели политика по всей Польше прокатилась серия маршей против насилия.

2 Жак Ширак Французского президента, который провел на посту два срока (1995-2002 и 2002-2007), называли сначала наследником Шарля де Голля, а затем идеологом единой Европы. За годы своего президентства Ширак успел серьезно поссориться с Великобританией и подпортить отношения с давним партнером – Германией. Президент проиграл спор студентам, которые в пух и прах разнесли его проект реформы университетского образования, а также разозлил экологов решением возобновить ядерные испытания. Вместе с тем именно Ширак отказался участвовать в военной операции США в Ираке (как потом оказалось, довольно бессмысленной) и содействовал переходу Франции на единую европейскую валюту. Кроме того, президент укрепил позиции своей страны на единой европейской арене и изменил политический климат внутри государства. Однако ушел из политики Ширак поверженным, а после отставки еще и схлопотал условный срок за коррупцию. Бывший глава Франции скончался 26 сентября.

3 Мухаммед Мурси Президент Египта (2012-2013) умер 17 июня в возрасте 67 лет. В июле 2013 года его отстранили от власти с помощью армии, в результате массовых протестов в стране. Глава ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.

4 Роберт Мугабе Президент Зимбабве провел у власти 37 лет. С 1980 года, когда государство обрело независимость, он был премьер-министром африканской страны, а в 1987 году упразднил эту должность и назначил себя президентом. На этом посту Мугабе продержался до 21 ноября 2017 года, когда его сместили вследствие военного переворота. На тот момент он был самым пожилым действующим главой государства в мире и обзавелся прозвищем "старейшего диктатора". Первые годы правления Мугабе ассоциировали с реформами, которые открыли зимбабвийцам доступ к медицине и образованию, обеспечили стране экономический рост. Но за ними пришли жесткая борьба с оппозицией, нарушение прав человека, фальсификация выборов и ряд неверных решений, которые привели к такой гиперинфляции, что цены на товары удваивались ежесуточно, а банка пива в какой-то момент начала стоить 100 миллиардов местных долларов. 6 сентября 95-летний Мугабе скончался после продолжительной болезни.

5 Тарас Кутовой Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе на Полтавщине. Он был известным украинским политиком, нардепом и занимал должность министра аграрной политики в правительстве Гройсмана. Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал вблизи села Тарасенково на Полтавщине. Трагедия произошла около 16 часов, а бывший министр погиб на месте. По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.

6 Виктор Мусияка Юрист Виктор Мусияка был специалистом в правоведении. После обретения Украиной независимости пошел в политику, чтобы помочь молодому государству разработать эффективные законы. Был народным депутатом II созыва и входил в состав Комиссии по вопросам правовой политики и судебно-правовой реформы. Участвовал в написании Конституции Украины и является одним из основных авторов ее текста. Примечательно, что Основной закон государства приняли именно в день рождения Мусияки – 28 июня. За свою жизнь поучаствовал в написании почти 120 научных трудов по праву, занимался преподавательской деятельности. Мусияка умер 22 июля. Причиной смерти стал инфаркт.

7 Юрий Богуцкий 14 мая умер бывший министр культуры, советник президента Украины Юрий Богуцкий. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. звестно, что в начале весны этого года экс-главе Минкульта сделали операцию. В последнее время он находился в коме

8 Омелян Коваль Одного из лидеров Организации украинских националистов и бывшего узника нацистского концлагеря "Аушвиц" не стало 19 января. Коваль участвовал в провозглашении в Долине Акта восстановления Украинского государства 1 июля 1941 года. Год спустя он был схвачен немецкими оккупантами и вместе с 25 украинскими политзаключенными отправился в "Аушвиц". После войны Коваль занимался общественной деятельностью, в 1952 году возглавил Союз украинской молодежи и ряд других украинских организаций в Бельгии, был главой Всемирного конгресса украинцев. После получения Украиной независимости попросил гражданство и получил его в 1997 году. В феврале Омеляну Ковалю должно было исполниться 99 лет.

9 Юрий Лужков Российский государственный и политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010) умер в возрасте 83 лет 10 декабря. Лужков руководил столицей и крупнейшим городом России 18 лет, а с учетом работы премьером городского правительства при мэре Гаврииле Попове - все 20 лет. Он стал единственным, кроме Бориса Ельцина и Владимира Путина, современным российским политиком, давшим свое имя эпохе. И единственным за советскую и постсоветскую историю коренным москвичом во главе города.

10 Алексей Леонов Первым человеком, вышедшим в открытый космос, был советский летчик-космонавт Алексей Леонов. Случилось это в марте 1965 года и стало мировой сенсацией. При этом Леонов предпочел не обращать свое достижение в очередное "оружие" космической гонки между СССР и США, которая в шестидесятые была в самом разгаре. Напротив, своей работой по налаживанию связей между специалистами из разных стран он заложил основы космической дипломатии. После завершения полетов Леонов сделал блестящую карьеру инженера. А еще он был автором почтовых марок. Творил вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым. В невесомости рисовал карандашную графику. Картины Леонова на космическую тематику хранятся, кроме прочего, в Третьяковской галерее. Алексея Леонова не стало 11 октября. Ему было 85 лет.

11 Дмитрий Тимчук Украинский военный, политический журналист был найден застреленным 19 июня. Основная версия – самоубийство. Ему было 46 лет. Тымчук – родом из российского города Чита. С тех пор как Россия начала агрессию против Украины, подполковник запаса Тымчук стал координатором группы "Информационное сопротивление", известным украинским блоггером и военным экспертом. В частности, Тымчук стал известным в следствии детального освещения хода аннексии Крыма, вторжения России в Украину, сепаратистских выступлений и российской диверсионной деятельности в Украине. В октябре 2014 года Тымчук стал народным депутатом Украины, пройдя в парламент в составе партии "Народный фронт".

12 Артем Мирошниченко Украинский общественный деятель и волонтер был убит в Бахмуте. Двое парней избили его, по основной версии – из-за того, что Мирошниченко разговаривал с ними на украинском. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался в больнице 6 декабря. Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український". В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Ему было 36 лет.

13 Владимир Буковский 27 октября в Великобритании от остановки сердца скончался 76-летний Владимир Буковский – правозащитник, первым рассказавший миру о том, что в Советском Союзе к инакомыслящим применяли карательную психиатрию. В шестидесятых студент Буковский участвовал в молодежном движении "маяковка" и выступал за демократизацию комсомола. Тогда же получил свой первый диагноз "вялотекущая шизофрения". В общей сложности за инакомыслие Буковский провел в лагерях и на принудительном лечении в психиатрических больницах 12 лет. Между сроками он сумел передать на запад информацию о психиатрических репрессиях в СССР. В 1976 году в рамках обмена политзаключенными был выслан и оказался в Великобритании. Западные психиатры признали Буковского здоровым. В 2014 году он пытался снова получить российское гражданство, но получил отказ от МИД. Кроме правозащитной деятельности, Буковский писал книги, статьи и эссе и пытался заниматься политикой.

14 Александр Колодяжный Старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона с позывным "Кол" воевал добровольцем на Донбассе с лета 2014 года. Колодяжный участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был одним из тех самых легендарных "киборгов". Несмотря на три тяжелых ранения каждый раз восстанавливался и возвращался на фронт. Роковым стало четвертое ранение, которое Колодяжный получил по некоторым данным во время спецоперации СБУ по задержанию Владимира Цемаха, причастного к сбитию малайзийского боинга, выполнявшего рейс MH17. Кавалер ордена "За мужество" III степени, обаладатель титула "Народный герой Украины" умер в киевском госпитале 11 июля.

15 Карл Лагерфельд Немецкий и французский модельер и фотограф; главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет. Лагерфельд родился в семье, далекой от мира моды, но рано почувствовал свое призвание. Он был жутким перфекционистом и терпеть не мог возражений против своего видения. В начале карьеры Лагерфельд умудрялся работать сразу на четыре модных дома (Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi) и никогда не повторяться. Модные критики сходили с ума, пытаясь раскрыть секрет его плодотворности. Кутюрье вел очень закрытый образ жизни и с 1989 года, когда его партнер Жак де Башер скончался от СПИДа, жил один. Его постоянной спутницей была лишь пушистая бирманская кошка Шупетт, которую Карл просто обожал и осыпал подарками. 18 февраля питомица осиротела.

16 Кит Флин Английский певец и танцор, вокалист группы The Prodigy умер в возрасте 49 лет. 4 марта певца нашли мертвым в собственном доме, он покончил жизнь самоубийством. Образ Флинта стал культовым, а группа – этапной в развитии электронной музыки. В 2010-х гг. The Prodigy переживали новый взлет. Но 4 марта 2019 мир шокировала новость о самоубийстве самого яркого участника коллектива. Из-за чего именно Флинт свел счеты с жизнью, до сих пор толком непонятно – коллеги по группе ссылаются на депрессию из-за расставания с женой. Сейчас лидер The Prodigy Лиам Хоулетт пытается писать новую музыку без своего друга. Что из этого выйдет, возможно, узнаем в следующем году.

17 Мари Фредрикссон Шведская певица, композитор, солистка поп-рок дуэта Roxette умерла 9 декабря. Ей был 61 год. В 2002 году у певицы обнаружили рак мозга, из-за чего с 2016 года она прекратила концертную деятельность. Эта болезнь унесла жизнь звезды.

18 Аньес Варда В Новой волне французского кинематографа 1950-х гг была только одна женщина – Аньес Варда. Она не боялась экспериментировать и затрагивать темы феминизма задолго до того, как это стало мейнстримом. В 1955 году Варда за свой счет сняла свой дебютный фильм – гибрид документального и художественного кино "Пуэнт-Курт". А затем были "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Жако из Нанта", "Без крыши, вне закона" и многие другие. Она также помогала Бернардо Бертолуччи писать сценарий к "Последнему танго в Париже". В 2017 году заслуги Варды признала Американская киноакадемия, присудив ей почетный "Оскар" за заслуги. 29 марта режиссерки не стало.

19 Георгий Данелия Грузинский кинорежиссер, который скончался 4 апреля, снимал в основном смешные фильмы. Но смешные очень по-разному. В "Афоне" это был горький смех над пропащим алкоголиком, в "Мимино" – остроумное размышление о связи человека с родной землей, в культовом "Кин-дза-дза" – ехидный хохот над убогостью позднесоветской действительностью, в "Осеннем марафоне" – ироничная ухмылка по поводу невозможности жить во лжи. Чтобы не лгать себе, Данелия старался никак не лезть в политику. Он предпочитал быть любимым смешным философом от кино, а не совестью какой бы то ни было нации.

20 Петр Бенюк Украинский актер Петр Бенюк всю жизнь оставался в тени своего яркого и активного младшего брата Богдана. Петр Михайлович всю жизнь служил в труппе львовского Национального театра имени Марии Заньковецкой. Но были в его карьере и роли в кино – "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Заповит" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993) и сериале "Роксолана. Любимая жена Халифа" (1997). Актера не стало 9 апреля.

21 Мишель Легран Французский композитор, создавший легендарные мелодии для фильма "Шербурские зонтики", трижды удостоившийся "Оскара" и пять раз – "Грэмми", скончался 26 января в Париже. Легран родился в начале 1930-х гг. в музыкальной семье и сам предпочел получать образование в Парижской консерватории. Наибольшую славу ему принесла музыка к кино – французскому, британскому и наконец голливудскому. Обожал классику и джаз. "Я не могу сказать, как возникает мелодия. Скажу одно: я работаю бесконечно, процесс не прерывается ни днем, ни ночью. Я как завод, который работает в три смены и бесперебойно производит музыку", - говорил о себе композитор.

22 Децл Смерть пионера российского рэпа Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, стала для его фанатов шоком. 35-летний музыкант ничем особо не болел, более того, непосредственно перед своей смертью в ночь на 3 февраля Кирилл выступал в одном из клубов Ижевска, но в гримерке сразу после шоу ему стало плохо. У музыканта не выдержало сердце. У Толмацкого остался 14-летний сын.

23 Люк Перри Американский актер умер от осложнений после инсульта 4 марта. Перри больше известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также – Фреда Эндрюса в сериале "Ривердейл". Ему было 52 года. На 2019 год у Перри было много планов – например, новый сезон телешоу "Ривердейл". А еще его ждали на премьере новой ленты Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", где он сыграл одну из важных эпизодических ролей. Но точку в истории Перри поставил обширный инсульт. Актеру было 52 года. В отличие от своего Дилана, в жизни он был хорошим парнем. Этим летом память актера почтили в ребуте прославившего его сериала.

24 Юлия Началова Российская певица, актриса и телеведущая 11 марта была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Тогда возникли и другие осложнения, в частности, пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта певица умерла. Ей было 38 лет.

25 Питер Линдберг Легендарный фотограф умер 3 сентября во возрасте 74 лет. Фотографии Линдберга публиковали фэшн-издания Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музее Виктории и Альберта в Лондоне. Был известен прежде всего благодаря своим портретам.

26 Андрей Харитонов Известный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист скончался 23 июня в возрасте 59 лет.

27 Владимир Этуш Товарищ Саахов в "Кавказской пленнице", инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев", Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабас Барабас в "Приключениях Буратино" – всех этих персонажей в любимых советских фильмах сыграл актер Владимир Этуш. Его не стало 9 марта. Этуш прожил большую жизнь длиной в 96 лет, добровольцем прошел Вторую мировую войну, сыграл в четырех десятках фильмов, и написал несколько книг. Однако своим главным призванием он называл скорее театр, а не кино.

28 Джед Аллан Браун В этом же году скончался и актер Джед Аллан, которого на всем постсоветском пространстве знали по роли статного миллионера СиСи Кэпвелла из сериала "Санта-Барбара" – первого американского телемыла, взорвавшего до того серый и безрадостный эфир. Позднее выяснилось, что у Аллана имеются украинские корни – одна из его бабушек была родом из Одессы. Она носила фамилию Барановская, которую впоследствии сократили до Браун. В карьере Джеда Аллана, кроме "Санта-Барбары" было порядка двух десятков сериалов и иногда он появлялся на широком экране.

29 Питер Фонда Клан Фонда – легендарная актерская династия Голливуда. 16 августа семья простилась с Питером Фондой – сыном Генри, братом Джейн и отцом Бриджет Фонды. Наибольшую известность актер получил после выхода в 1969 году фильма "Беспечный ездок", в котором он исполнил главную роль. Кроме того, за работу над сценарием этой киноленты Фонду номинировали на "Оскар". Вторую номинацию на эту награду он получил за главную роль в драме "Золото Ули". Питер Фонда скончался от рака легких.

30 Марк Захаров 28 сентября не стало кинорежиссера Марка Захарова. Он был одной из самых заметных величин советского кинематографа. В первую очередь Захаров прославился благодаря блестящим экранизациям остроумных пьес Евгения Шварца и Григория Горина. В фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Убить дракона", "Дом, который построил Свифт" и даже в, казалось бы, легкомысленной "Формуле любви" запросто можно было рассмотреть критику советского подавления вольнодумства. В 2014 режиссер оказался в списке тех, кто осудил российскую агрессию в Украине. Однако позднее Захаров заявил, что это ошибка и на самом деле он поддерживал аннексию Крыма, как и политику прокремлевской партии "Единая Россия" и лично Владимира Путина. Захарову было 85 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Георгием Данелия и Олегом Табаковым.

31 Ники Лауда Австрийский мальчик Андреас Николаус Лауда хоть и родился в богатой семье, никакой поддержки своему увлечению автоспортом, как было у многих великих чемпионов Формулы-1, от родных не получил. Чтобы пробиться в Формулу-2 Ники пришлось брать кредит у банка. Но даже после перехода в королеву автоспорта черная полоса Лауды все никак не заканчивалась. Переломить череду неудач помог переход в команду Ferrari. Конюшня нуждалась в серьезном обновлении и решила рискнуть, подписав контракт с очевидно талантливым Лаудой. Австриец привез команде два чемпионских титула. А третью победу одержал с McLaren. После завершения карьеры гонщика Лауда занимался бизнесом и пилотировал самолеты. Чемпион умер 20 мая после продолжительной болезни.

32 Роман Вирастюк Украинский спортсмен, толкатель ядра, директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины умер 27 июля в 51 год. 11 июля он перенес сложную операцию на сердце, после которой так и не смог восстановиться.

33 Тони Моррисон Американская писательница родилась в семье рабочих, но так любила читать, что связала свою жизнь с литературой. Поспособствовал этому и отец Тони – сварщик, который в свободное время пересказывал ей множество историй из жизни афроамериканского сообщества. Описанию жизни американских чернокожих, преимущественно женщин, и посвящала свое творчество Моррисон. В 1988 году она удостоилась за роман "Возлюбленная" Пулитцеровской премии, а в 1993 году за всю, написанную ей прозу и поэзию – Нобелевской премии. 5 августа Тони Моррисон не стало.