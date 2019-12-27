Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году

Павел Адамович
Павел Адамович провел на должности мэра Гданьска более 20 лет – горожане переизбирали его руководителем города пять раз, начиная с 1998 года. В юности Адамович принимал участие в борьбе с коммунистическим режимом и был членом партии "Солидарность". Во время благотворительного концерта "Большой оркестр рождественской помощи" 13 января получил три ранения в живот от психически нездорового грабителя-рецидивиста Стефана В. и на следующий день скончался в больнице. На похоронах Адамовича присутствовали первые лица государства. После гибели политика по всей Польше прокатилась серия маршей против насилия.
Жак Ширак
Французского президента, который провел на посту два срока (1995-2002 и 2002-2007), называли сначала наследником Шарля де Голля, а затем идеологом единой Европы. За годы своего президентства Ширак успел серьезно поссориться с Великобританией и подпортить отношения с давним партнером – Германией. Президент проиграл спор студентам, которые в пух и прах разнесли его проект реформы университетского образования, а также разозлил экологов решением возобновить ядерные испытания. Вместе с тем именно Ширак отказался участвовать в военной операции США в Ираке (как потом оказалось, довольно бессмысленной) и содействовал переходу Франции на единую европейскую валюту. Кроме того, президент укрепил позиции своей страны на единой европейской арене и изменил политический климат внутри государства. Однако ушел из политики Ширак поверженным, а после отставки еще и схлопотал условный срок за коррупцию. Бывший глава Франции скончался 26 сентября.
Мухаммед Мурси
Президент Египта (2012-2013) умер 17 июня в возрасте 67 лет. В июле 2013 года его отстранили от власти с помощью армии, в результате массовых протестов в стране.
Глава ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет.
Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.
Роберт Мугабе
Президент Зимбабве провел у власти 37 лет. С 1980 года, когда государство обрело независимость, он был премьер-министром африканской страны, а в 1987 году упразднил эту должность и назначил себя президентом. На этом посту Мугабе продержался до 21 ноября 2017 года, когда его сместили вследствие военного переворота. На тот момент он был самым пожилым действующим главой государства в мире и обзавелся прозвищем "старейшего диктатора". Первые годы правления Мугабе ассоциировали с реформами, которые открыли зимбабвийцам доступ к медицине и образованию, обеспечили стране экономический рост. Но за ними пришли жесткая борьба с оппозицией, нарушение прав человека, фальсификация выборов и ряд неверных решений, которые привели к такой гиперинфляции, что цены на товары удваивались ежесуточно, а банка пива в какой-то момент начала стоить 100 миллиардов местных долларов. 6 сентября 95-летний Мугабе скончался после продолжительной болезни.
Тарас Кутовой
Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе на Полтавщине. Он был известным украинским политиком, нардепом и занимал должность министра аграрной политики в правительстве Гройсмана.
Вертолет Robinson r44, пилотом которого был сам Кутовой, упал вблизи села Тарасенково на Полтавщине. Трагедия произошла около 16 часов, а бывший министр погиб на месте. По данным ГСЧС, вертолет летел из Киева в Полтавскую область.
Виктор Мусияка
Юрист Виктор Мусияка был специалистом в правоведении. После обретения Украиной независимости пошел в политику, чтобы помочь молодому государству разработать эффективные законы. Был народным депутатом II созыва и входил в состав Комиссии по вопросам правовой политики и судебно-правовой реформы. Участвовал в написании Конституции Украины и является одним из основных авторов ее текста. Примечательно, что Основной закон государства приняли именно в день рождения Мусияки – 28 июня. За свою жизнь поучаствовал в написании почти 120 научных трудов по праву, занимался преподавательской деятельности. Мусияка умер 22 июля. Причиной смерти стал инфаркт.
Юрий Богуцкий
14 мая умер бывший министр культуры, советник президента Украины Юрий Богуцкий. Он ушел из жизни в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.
звестно, что в начале весны этого года экс-главе Минкульта сделали операцию. В последнее время он находился в коме
Омелян Коваль
Одного из лидеров Организации украинских националистов и бывшего узника нацистского концлагеря "Аушвиц" не стало 19 января. Коваль участвовал в провозглашении в Долине Акта восстановления Украинского государства 1 июля 1941 года. Год спустя он был схвачен немецкими оккупантами и вместе с 25 украинскими политзаключенными отправился в "Аушвиц". После войны Коваль занимался общественной деятельностью, в 1952 году возглавил Союз украинской молодежи и ряд других украинских организаций в Бельгии, был главой Всемирного конгресса украинцев. После получения Украиной независимости попросил гражданство и получил его в 1997 году. В феврале Омеляну Ковалю должно было исполниться 99 лет.
Юрий Лужков
Российский государственный и политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010) умер в возрасте 83 лет 10 декабря.
Лужков руководил столицей и крупнейшим городом России 18 лет, а с учетом работы премьером городского правительства при мэре Гаврииле Попове - все 20 лет.
Он стал единственным, кроме Бориса Ельцина и Владимира Путина, современным российским политиком, давшим свое имя эпохе. И единственным за советскую и постсоветскую историю коренным москвичом во главе города.
Алексей Леонов
Первым человеком, вышедшим в открытый космос, был советский летчик-космонавт Алексей Леонов. Случилось это в марте 1965 года и стало мировой сенсацией. При этом Леонов предпочел не обращать свое достижение в очередное "оружие" космической гонки между СССР и США, которая в шестидесятые была в самом разгаре. Напротив, своей работой по налаживанию связей между специалистами из разных стран он заложил основы космической дипломатии. После завершения полетов Леонов сделал блестящую карьеру инженера. А еще он был автором почтовых марок. Творил вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым. В невесомости рисовал карандашную графику. Картины Леонова на космическую тематику хранятся, кроме прочего, в Третьяковской галерее. Алексея Леонова не стало 11 октября. Ему было 85 лет.
Дмитрий Тимчук
Украинский военный, политический журналист был найден застреленным 19 июня. Основная версия – самоубийство. Ему было 46 лет.
Тымчук – родом из российского города Чита. С тех пор как Россия начала агрессию против Украины, подполковник запаса Тымчук стал координатором группы "Информационное сопротивление", известным украинским блоггером и военным экспертом. В частности, Тымчук стал известным в следствии детального освещения хода аннексии Крыма, вторжения России в Украину, сепаратистских выступлений и российской диверсионной деятельности в Украине. В октябре 2014 года Тымчук стал народным депутатом Украины, пройдя в парламент в составе партии "Народный фронт".
Артем Мирошниченко
Украинский общественный деятель и волонтер был убит в Бахмуте. Двое парней избили его, по основной версии – из-за того, что Мирошниченко разговаривал с ними на украинском. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался в больнице 6 декабря. Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український". В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Ему было 36 лет.
Владимир Буковский
27 октября в Великобритании от остановки сердца скончался 76-летний Владимир Буковский – правозащитник, первым рассказавший миру о том, что в Советском Союзе к инакомыслящим применяли карательную психиатрию. В шестидесятых студент Буковский участвовал в молодежном движении "маяковка" и выступал за демократизацию комсомола. Тогда же получил свой первый диагноз "вялотекущая шизофрения". В общей сложности за инакомыслие Буковский провел в лагерях и на принудительном лечении в психиатрических больницах 12 лет. Между сроками он сумел передать на запад информацию о психиатрических репрессиях в СССР. В 1976 году в рамках обмена политзаключенными был выслан и оказался в Великобритании. Западные психиатры признали Буковского здоровым. В 2014 году он пытался снова получить российское гражданство, но получил отказ от МИД. Кроме правозащитной деятельности, Буковский писал книги, статьи и эссе и пытался заниматься политикой.
Александр Колодяжный
Старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона с позывным "Кол" воевал добровольцем на Донбассе с лета 2014 года. Колодяжный участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был одним из тех самых легендарных "киборгов". Несмотря на три тяжелых ранения каждый раз восстанавливался и возвращался на фронт. Роковым стало четвертое ранение, которое Колодяжный получил по некоторым данным во время спецоперации СБУ по задержанию Владимира Цемаха, причастного к сбитию малайзийского боинга, выполнявшего рейс MH17. Кавалер ордена "За мужество" III степени, обаладатель титула "Народный герой Украины" умер в киевском госпитале 11 июля.
Карл Лагерфельд
Немецкий и французский модельер и фотограф; главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel умер 19 февраля от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет. Лагерфельд родился в семье, далекой от мира моды, но рано почувствовал свое призвание. Он был жутким перфекционистом и терпеть не мог возражений против своего видения. В начале карьеры Лагерфельд умудрялся работать сразу на четыре модных дома (Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi) и никогда не повторяться. Модные критики сходили с ума, пытаясь раскрыть секрет его плодотворности. Кутюрье вел очень закрытый образ жизни и с 1989 года, когда его партнер Жак де Башер скончался от СПИДа, жил один. Его постоянной спутницей была лишь пушистая бирманская кошка Шупетт, которую Карл просто обожал и осыпал подарками. 18 февраля питомица осиротела.
Кит Флин
Английский певец и танцор, вокалист группы The Prodigy умер в возрасте 49 лет. 4 марта певца нашли мертвым в собственном доме, он покончил жизнь самоубийством.
Образ Флинта стал культовым, а группа – этапной в развитии электронной музыки. В 2010-х гг. The Prodigy переживали новый взлет. Но 4 марта 2019 мир шокировала новость о самоубийстве самого яркого участника коллектива. Из-за чего именно Флинт свел счеты с жизнью, до сих пор толком непонятно – коллеги по группе ссылаются на депрессию из-за расставания с женой. Сейчас лидер The Prodigy Лиам Хоулетт пытается писать новую музыку без своего друга. Что из этого выйдет, возможно, узнаем в следующем году.
Мари Фредрикссон
Шведская певица, композитор, солистка поп-рок дуэта Roxette умерла 9 декабря. Ей был 61 год. В 2002 году у певицы обнаружили рак мозга, из-за чего с 2016 года она прекратила концертную деятельность. Эта болезнь унесла жизнь звезды.
Аньес Варда
В Новой волне французского кинематографа 1950-х гг была только одна женщина – Аньес Варда. Она не боялась экспериментировать и затрагивать темы феминизма задолго до того, как это стало мейнстримом. В 1955 году Варда за свой счет сняла свой дебютный фильм – гибрид документального и художественного кино "Пуэнт-Курт". А затем были "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Жако из Нанта", "Без крыши, вне закона" и многие другие. Она также помогала Бернардо Бертолуччи писать сценарий к "Последнему танго в Париже". В 2017 году заслуги Варды признала Американская киноакадемия, присудив ей почетный "Оскар" за заслуги. 29 марта режиссерки не стало.
Георгий Данелия
Грузинский кинорежиссер, который скончался 4 апреля, снимал в основном смешные фильмы. Но смешные очень по-разному. В "Афоне" это был горький смех над пропащим алкоголиком, в "Мимино" – остроумное размышление о связи человека с родной землей, в культовом "Кин-дза-дза" – ехидный хохот над убогостью позднесоветской действительностью, в "Осеннем марафоне" – ироничная ухмылка по поводу невозможности жить во лжи. Чтобы не лгать себе, Данелия старался никак не лезть в политику. Он предпочитал быть любимым смешным философом от кино, а не совестью какой бы то ни было нации.
Петр Бенюк
Украинский актер Петр Бенюк всю жизнь оставался в тени своего яркого и активного младшего брата Богдана. Петр Михайлович всю жизнь служил в труппе львовского Национального театра имени Марии Заньковецкой. Но были в его карьере и роли в кино – "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко: Заповит" (1992), "Преступление со многими неизвестными" (1993), "Вперед, за сокровищами гетмана" (1993) и сериале "Роксолана. Любимая жена Халифа" (1997). Актера не стало 9 апреля.
Мишель Легран
Французский композитор, создавший легендарные мелодии для фильма "Шербурские зонтики", трижды удостоившийся "Оскара" и пять раз – "Грэмми", скончался 26 января в Париже. Легран родился в начале 1930-х гг. в музыкальной семье и сам предпочел получать образование в Парижской консерватории. Наибольшую славу ему принесла музыка к кино – французскому, британскому и наконец голливудскому. Обожал классику и джаз. "Я не могу сказать, как возникает мелодия. Скажу одно: я работаю бесконечно, процесс не прерывается ни днем, ни ночью. Я как завод, который работает в три смены и бесперебойно производит музыку", - говорил о себе композитор.
Децл
Смерть пионера российского рэпа Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, стала для его фанатов шоком. 35-летний музыкант ничем особо не болел, более того, непосредственно перед своей смертью в ночь на 3 февраля Кирилл выступал в одном из клубов Ижевска, но в гримерке сразу после шоу ему стало плохо. У музыканта не выдержало сердце. У Толмацкого остался 14-летний сын.
Люк Перри
Американский актер умер от осложнений после инсульта 4 марта. Перри больше известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", а также – Фреда Эндрюса в сериале "Ривердейл". Ему было 52 года. На 2019 год у Перри было много планов – например, новый сезон телешоу "Ривердейл". А еще его ждали на премьере новой ленты Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", где он сыграл одну из важных эпизодических ролей. Но точку в истории Перри поставил обширный инсульт. Актеру было 52 года. В отличие от своего Дилана, в жизни он был хорошим парнем. Этим летом память актера почтили в ребуте прославившего его сериала.
Юлия Началова
Российская певица, актриса и телеведущая 11 марта была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Тогда возникли и другие осложнения, в частности, пневмония, сепсис и гангрена. 16 марта певица умерла. Ей было 38 лет.
Питер Линдберг
Легендарный фотограф умер 3 сентября во возрасте 74 лет. Фотографии Линдберга публиковали фэшн-издания Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музее Виктории и Альберта в Лондоне. Был известен прежде всего благодаря своим портретам.
Андрей Харитонов
Известный советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист скончался 23 июня в возрасте 59 лет.
Владимир Этуш
Товарищ Саахов в "Кавказской пленнице", инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев", Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабас Барабас в "Приключениях Буратино" – всех этих персонажей в любимых советских фильмах сыграл актер Владимир Этуш. Его не стало 9 марта. Этуш прожил большую жизнь длиной в 96 лет, добровольцем прошел Вторую мировую войну, сыграл в четырех десятках фильмов, и написал несколько книг. Однако своим главным призванием он называл скорее театр, а не кино.
Джед Аллан Браун
В этом же году скончался и актер Джед Аллан, которого на всем постсоветском пространстве знали по роли статного миллионера СиСи Кэпвелла из сериала "Санта-Барбара" – первого американского телемыла, взорвавшего до того серый и безрадостный эфир. Позднее выяснилось, что у Аллана имеются украинские корни – одна из его бабушек была родом из Одессы. Она носила фамилию Барановская, которую впоследствии сократили до Браун. В карьере Джеда Аллана, кроме "Санта-Барбары" было порядка двух десятков сериалов и иногда он появлялся на широком экране.
Питер Фонда
Клан Фонда – легендарная актерская династия Голливуда. 16 августа семья простилась с Питером Фондой – сыном Генри, братом Джейн и отцом Бриджет Фонды. Наибольшую известность актер получил после выхода в 1969 году фильма "Беспечный ездок", в котором он исполнил главную роль. Кроме того, за работу над сценарием этой киноленты Фонду номинировали на "Оскар". Вторую номинацию на эту награду он получил за главную роль в драме "Золото Ули". Питер Фонда скончался от рака легких.
Марк Захаров
28 сентября не стало кинорежиссера Марка Захарова. Он был одной из самых заметных величин советского кинематографа. В первую очередь Захаров прославился благодаря блестящим экранизациям остроумных пьес Евгения Шварца и Григория Горина. В фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Убить дракона", "Дом, который построил Свифт" и даже в, казалось бы, легкомысленной "Формуле любви" запросто можно было рассмотреть критику советского подавления вольнодумства. В 2014 режиссер оказался в списке тех, кто осудил российскую агрессию в Украине. Однако позднее Захаров заявил, что это ошибка и на самом деле он поддерживал аннексию Крыма, как и политику прокремлевской партии "Единая Россия" и лично Владимира Путина. Захарову было 85 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Георгием Данелия и Олегом Табаковым.
Ники Лауда
Австрийский мальчик Андреас Николаус Лауда хоть и родился в богатой семье, никакой поддержки своему увлечению автоспортом, как было у многих великих чемпионов Формулы-1, от родных не получил. Чтобы пробиться в Формулу-2 Ники пришлось брать кредит у банка. Но даже после перехода в королеву автоспорта черная полоса Лауды все никак не заканчивалась. Переломить череду неудач помог переход в команду Ferrari. Конюшня нуждалась в серьезном обновлении и решила рискнуть, подписав контракт с очевидно талантливым Лаудой. Австриец привез команде два чемпионских титула. А третью победу одержал с McLaren. После завершения карьеры гонщика Лауда занимался бизнесом и пилотировал самолеты. Чемпион умер 20 мая после продолжительной болезни.
Роман Вирастюк
Украинский спортсмен, толкатель ядра, директор департамента Министерства молодежи и спорта Украины умер 27 июля в 51 год. 11 июля он перенес сложную операцию на сердце, после которой так и не смог восстановиться.
Тони Моррисон
Американская писательница родилась в семье рабочих, но так любила читать, что связала свою жизнь с литературой. Поспособствовал этому и отец Тони – сварщик, который в свободное время пересказывал ей множество историй из жизни афроамериканского сообщества. Описанию жизни американских чернокожих, преимущественно женщин, и посвящала свое творчество Моррисон. В 1988 году она удостоилась за роман "Возлюбленная" Пулитцеровской премии, а в 1993 году за всю, написанную ей прозу и поэзию – Нобелевской премии. 5 августа Тони Моррисон не стало.
Юрий Мушкетик
6 июня на 91-м году умер классик украинской литературы, Герой Украины писатель Юрий Мушкетик.
Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. В частности, написал такие романы, как "Яса", "Рубеж", "Капля крови", "Желтый цвет одуванчика". Возглавлял Национальный союз писателей Украины с 1991 по 2001 год.
В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины, также он был обладателем Шевченковской премии за роман "Позиция".