Защитные талисманы по знаку Зодиака на 2020 год (Белой Металлической Крысы)

Новости Украины:Талисманы помогут представителям любого Знака Зодиака найти в себе силы для движения вперед и обрести удачу.

2020 год будет необычным, во многом непростым временем.

Следует учесть, что 2020 год високосный, поэтому проблем будет немало. Талисманы станут для многих из нас необходимыми помощниками, а не просто источником дополнительных сил и веры в себя.

Овен

Овны в 2020 году будут по традиции очень активными и не совсем осмотрительными. Это значит, что лучшим талисманом для них станут серебряные украшения. Серебро обладает успокаивающим эффектом, оно хранит нас от врагов. Нужно остерегаться сглаза, проклятий и необдуманных шагов. Желательно не переходить дорогу опасным людям. Серебро поможет Овнам слегка погасить необузданную энергетику звезд.

Телец

Любовная сфера для Тельцов приобретет самое важное значение, поэтому астрологи настоятельно советуют пользоваться камнями для привлечения любви. Можно попробовать каждый из них и посмотреть, какой минерал окажет наилучший эффект, усилит любовную интуицию и направит Тельцов по самому верному пути.

Близнецы

Есть определенные камни, которые подходят Близнецам в любое время. Этими камнями и стоит пользоваться максимально часто в 2020 году. Вообще, это будет год, когда астрологи советуют Близнецам просто быть собой, не притворяясь и не изменяя своим принципам и установкам. Это волшебное время, в которое представители данного Знака смогут почувствовать свободу.

Рак

Для Раков положительной силой будут обладать золотые и серебряные украшения. Стоит лишь помнить о том, что золото опасно носить с серебром вместе. Первый металл обладает мощнейшей силой, которая зачастую необуздана и помогает Ракам двигаться вперед. Серебро же, наоборот, делает их осторожными и хранит от разного рода неприятностей, усиливая защиту от негативной энергетики.

Лев

Львам в 2020 году стоит воспользоваться пятью самыми сильными талисманами для привлечения денег. Финансовая сторона жизни станет для людей этого Знака самой главной. Можно наткнуться на неприятные мелкие неурядицы, которые снизят производительность Львов, лишат их позитива. Талисманы исправят ситуацию и помогут людям этого Знака сопротивляться неудачам.

Дева

В целом 2020 год для Дев будет достаточно благоприятным и размеренным. Это значит, что им больше потребуется не удача, а поддержание стабильности. В этом Девам помогут талисманы фэн-шуй, привлекающие благополучие. Представителям этого Знака Зодиака нужно больше времени проводить с семьей или в окружении приятных людей, чтобы лучше себя чувствовать и не терять позитивную энергию.

Весы

У Весов в 2020 году могут появиться новые недоброжелатели, поэтому этим людям понадобятся обереги от сглаза и порчи. Никто не знает, насколько далеко в своей ненависти и зависти зайдут враги Весов, поэтому лучше заранее подготовиться к любым исходам. Звезды говорят о том, что люди этого Знака станут успешнее во всех сферах, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы не растерять удачу.

Скорпион

Скорпионам стоит воспользоваться камнями для привлечения денег, потому что финансовая жизнь этих людей потребует серьезной корректировки и изменений. Вполне возможно, что в середине 2020 года представителей этого Знака Зодиака ожидают незапланированные покупки. Это время, когда финансовый успех и стабильность дарят невероятное удовлетворение и помогают поддерживать хорошее настроение.

Стрелец

Стрельцам в 2020 году стоит пользоваться стандартными камнями Огненных Знаков Зодиака. Это будет достаточно размеренный и благоприятный год, в который удача не станет прятаться от людей этого Знака. Наоборот, привлечь ее будет несложно. С такими талисманами Стрельцам не грозят непредвиденные неурядицы и проблемы в любви, в делах. Ну а лучшим оберегом будет поддержка близких людей.

Козерог

Существует пять лучших талисманов на удачу. Козерогам они придутся как нельзя кстати, потому что Фортуна то и дело будет ускользать от представителей этого Знака. Постоянно может не хватать какой-то маленькой крупицы удачи, источником которой как раз и станут эти талисманы. Также астрологи рекомендуют чаще и тщательнее продумывать свои планы.

Водолей

Водолеям для достижения целей подойдут стандартные камни, талисманы и цвета. В 2020 году представителей этого Знака не ожидают непредвиденные неприятности. Нужно лишь поддерживать свою энергетику на необходимом минимальном уровне. Для этого стоит своевременно отдыхать, заниматься любимыми делами и дарить окружающим свою любовь, уметь принимать ответную помощь.

Рыбы

Рыбам помогут не обычные талисманы, а обереги для дома. Они спасут представителей данного Знака от сглаза и семейных неурядиц. Самое главное в 2020 году — не деньги, не успех, а простое человеческое тепло, умение им делиться в нужный момент. Астрологи советуют проводить больше времени с любимыми людьми, в окружении друзей. Для людей этого Знака погода в доме будет превыше всего.

Очень важно в 2020 году поддерживать на высоком уровне свою интуицию, ведь она помогает экономить время, силы и нервы. Пять полезных талисманов помогут ее усилить.