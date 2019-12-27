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Год Белой Крысы: чего нужно опасаться знакам Зодиака в 2020 году

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Год Белой Крысы: чего нужно опасаться знакам Зодиака в 2020 году
12:51 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:О том, какие опасности и вызовы судьбы подстерегают представителей разных Знаков Зодиака в 2020 году, рассказывают астрологи.

Переменам невозможно противостоять — можно лишь правильно воспользоваться грядущими перспективами и учесть все риски. 

По словам астрологов, нас ждет неоднозначный год, сопряженный с рядом проблем. С одной стороны, настанет время перемен, процветания и большого рывка вперед, с другой — не у всех трансформация пройдет гладко. Планеты будут и вдохновлять, и одновременно требовать новых подходов во всем. Тот, кто не сможет адаптироваться и подстроиться под перемены, рискует не успеть в последний вагон. Звезды говорят о неизбежности метаморфоз и новизны. Чтобы преуспеть в новом году, нам придется переступить через страхи, научиться мыслить по-новому и достигать поставленных целей, а также не рисковать там, где поджидают опасности.

Овен

В 2020 году Овнов ожидает много сюрпризов, и далеко не все из них приятные. Потребуется осторожность в решении сложных вопросов: опасно действовать сгоряча, не разобравшись до конца в ситуации. Опасность, которую пророчат звезды, — семейный раздор. Есть риск, что прежние чувства угаснут. Ожидается много сложных разговоров, которые вряд ли спасут положение. Ситуация дойдет до точки и потребует кардинальных перемен. На этой почве Овны рискуют не только разорвать отношения, но и попасть в эмоциональную яму.

Телец

Тельцам очень важно задать себе правильный вектор развития и не сворачивать с намеченного пути, несмотря на сложную ситуацию, которая развернется в жизни с приходом 2020 года. Предательство близкого человека — вот что лишит твердой почвы под ногами. Велика опасность того, что кто-то из близких обманет ожидания Тельцов и проявит темную строну. Второе, что может выбить из колеи, — эмоциональный срыв. Даже в самой крепкой броне может появиться брешь. Эксперты советуют больше времени уделять отдыху и духовным практикам, выпускать чувства, которые ищут выхода.

Близнецы

Близнецы в 2020 году будут часто одарены удачей, в результате чего рискуют слишком сильно поверить в попутный ветер и утратить былую осторожность, что приведет к неприятностям. Но это лишь часть беды. Самое сложное, что ждет представителей этого Знака, — повторение неприятных ситуаций из прошлого. Вскроются старые раны, из-за чего не останется сил на то, чтобы разорвать этот порочный круг. Пережитое вновь станет актуальным, даже если казалось, что дверь в прошлое была закрыта навсегда. Придется взять волю в кулак и снова пройти через испытания. К счастью, на этот раз получится решить проблемы быстрее.

Рак

В 2020 году Раки могут погрязнуть в иллюзиях насчет окружающих их людей. Представители Знака будут искренне верить, что люди рады их успехам, но далеко не все будут играть по правилам. Кто-то намного больше обрадуется неудачам Раков. Астрологи советуют присмотреться к окружению и ограничить общение с теми, кто тянет назад и постоянно заставляет испытывать чувство вины. В год Крысы намного важнее нравиться самим себе и идти тем путем, который ведет к счастью, чем жертвовать собой ради чужого благополучия. Раков ждет сложный период внутренних трансформаций и осознанности. Многие иллюзии будут разрушены, и, возможно, это дастся нелегко, но поможет наконец разобраться, каким человеком хочется быть и как выстроить свою жизнь.

Лев

У Львов в 2020 году дела будут идти очень неровно. Предстоит набирать темп и внимательно следить за тем, чтобы на дороге не было крутых виражей, которые могли бы стать причиной серьезной аварии. Год Крысы столкнет Львов с новыми вызовами, которые невозможно предсказать заранее. Но если есть кризис, значит есть и развитие. Главный удар судьбы, который может лишить сил и желания что-то делать, — это потеря контроля над своей жизнью. Что-то важное, чему было посвящено много времени, начнет уплывать прямо из рук. Ситуация будет развиваться медленно, поэтому Львы не сразу заметят, что кто-то перехватит управление и сменит направление. Среагировать придется жестко, иначе новый маршрут отдалит от желаемой цели.

Дева

В целом этот год станет для Дев периодом новых открытий и свершений. Но многое будет зависеть от того, насколько Девы готовы к переменам и насколько они устойчивы к стрессам и внутренним переживаниям. Звезды предвещают эмоциональное выгорание по причине стресса на работе. Повышенная нагрузка, работа на пределе сил и возможностей в 2020 году исчерпает весь запас прочности. Множество обязательств и попытки уследить сразу за несколькими важными задачами будут вытягивать энергию, пока Девы внезапно не ощутят пустоту внутри. Энергетическое истощение — серьезная проблема, но выход из ситуации прост: необходимо снизить уровень стресса, переключив внимание на досуг, общение и путешествия.

Весы

В 2020 году тяга к авантюрам может привести к сожалению о поспешных решениях, принятых под влиянием эмоций. Весов ждут неприятные перемены. Отлаженная жизнь вдруг начнет рушиться и осыпаться буквально на глазах из-за одного неверного движения. Главная опасность в новом году — охлаждение отношений с любимым человеком: в какой-то момент интересы могут разойтись, и партнеры перестанут слышать друг друга. Весы могут ощутить, как любимый человек отдаляется, а все попытки наладить связь заканчиваются спорами и упреками. Неудачи в любви повлекут за собой проблемы в работе. Есть риск потерять работу, если вовремя не привести себя в чувство и не взять ситуацию под контроль.

Скорпион

Представители этого Знака могут достичь больших высот в профессиональной сфере, если будут последовательны и осторожны на пути к целям. Астрологи предупреждают о том, что Скорпионов ждет соперничество на работе. Год Крысы принесет новые успехи, но лишь в случае честной игры. Уровень конкуренции будет повышен, что вызовет желание достичь своего бесчестным путем, но тогда победа достанется врагу. Нужно быть максимально осторожными в поступках и словах. Все может быть искажено и использовано недоброжелателями. Чужая зависть может привести к подковерным интригам. Важно не позволять втянуть себя в эту игру, а дать завистникам попасть в яму, которую они выкопали для вас.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам быть терпеливее, а также обращаться за помощью к близким, переступая через гордость и предубеждения. В новом году представителей этого Знака поджидает опасность стать жертвой мошенничества. Повышен риск оказаться втянутыми в сомнительные авантюры, которые закончатся крупными убытками. Предложения могут поступить даже от людей, которым Стрельцы безоговорочно доверяют. Все это может привести к проблемам в карьере. Неудовлетворенность работой и жизнью в целом, финансовые трудности — все это может спровоцировать спад активности и даже личностный кризис. Необходимо грамотно распределять свои силы, не впадать в крайности и эйфорию и правильно расставить приоритеты.

Козерог

Новый год для Козерогов может быть сопряжен с недобросовестной конкуренцией, подковерными играми и заговорами за спиной. Астрологи рекомендуют внимательно присмотреться к коллегам: возможно, кто-то из них втайне будет пытаться убрать вас с дороги. Другой неприятной новостью станут непредвиденные расходы. Козероги славятся своим умением заранее планировать траты, однако в 2020 году будут возникать обстоятельства, требующие крупных денежных вложений. Выход из положения прост: иметь дополнительные сбережения в виде финансовой подушки безопасности.

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Водолей

Для Водолеев 2020 год обозначен неожиданными ситуациями, которые смешают планы и откроют новые обстоятельства. Предстоит жить в условиях полной неопределенности. Опасность ждет в сфере отношений. Есть риск того, что возникнут серьезные разногласия с человеком, который имеет большой авторитет и от которого многое зависит в жизни. Недопонимание негативно отразится на самооценке и принятии решений. Возможно, пришло время подумать над тем, не является ли это знаком свыше, указывающим на необходимость автономии и самостоятельности. Водолеям необходимо открыть свои истинные желания и страхи. Это поможет заявить о себе, а также разглядеть тех, кого искренне заботит ваше счастье.

Рыбы

В новом году Рыбы будут на гребне удачи, но не обойтись и без штормовых предупреждений. Первое, о чем предостерегают звезды, — угроза нестабильности в личной жизни. В 2020 году любовные отношения Рыб будут крайне неоднозначными, а переходы от криков и ссор до полной гармонии будут занимать мгновение. Сфера любви поглощает огромное количество внутренней энергии, а потому может стать причиной внутреннего конфликта и стресса. Избежать этого поможет контроль эмоций, а также умение видеть различия между любовью и любовной зависимостью. Рыбам важно избегать токсичных отношений, иначе есть риск почувствовать опустошение, которое помешает творить и черпать энергию в окружающем мире.

Любые опасности, которые принесет с собой 2020 год, важно воспринимать как знак того, что пора приостановить гонку за успехом и заглянуть внутрь себя, чтобы найти там то, что поможет успокоиться и принять верное решение. Возможно, вам потребуется какое-то время, чтобы снова ощутить под ногами твердую почву, а в небе увидеть путеводную звезду. Но помните, что за любым спадом следует подъем.

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