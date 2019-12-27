Спасатели перешли на усиленный режим на время праздников

Новости Украины:В новогодние праздники Госслужба по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим несения службы.

На период новогодних и рождественских праздников Государственная служба чрезвычайных ситуаций переведена на усиленный режим несения службы.

Сообщается, что спасатели будут в усиленном режиме обеспечивать безопасность населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в период с 28 декабря по 2 января, а также с 4 по 8 января.

"Произошло оповещения и сбор штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверено документацию рабочих групп штаба и готовность работников аппарата службы на выезд по тревоге и выполнения задач на месте происшествия в зимний период", - сообщили в ГСЧС.

Всего в период новогодне-рождественских праздников на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Напомним, в столице на Новый год общественный транспорт будет работать всю ночь.