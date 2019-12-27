У Порошенко хотят расследования против Трубы

Новости Украины:Партия Петра Порошенко требует возбудить дело против Романа Трубы.

Партия "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых "пленок Трубы".

Об этом сообщается пресс-служба партии.

"Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного главы ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные Трубой преступления.

Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы", - говорится в сообщении.

В партии пятого президента Петра Порошенко считают, что расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР, является обязательным условием для очистки бюро.

В "ЕС" также отметили, что само увольнение Трубы было осуществлено с нарушениями Конституции. Мол, согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

Стоит отметить, что Романа Трубу назначил на должность пятый президент Петр Порошенко.

Сегодня, 27 декабря, президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.