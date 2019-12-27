Труба поблагодарил ГБР за профессиональную работу

Новости Украины:Труба рассказал, что коллективу ГБР представили врио директора Венедиктову.

В Государственном бюро расследований (ГБР) состоялось представление коллективу временно исполняющей обязанности директора ведомства Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщил на своем канале в Telegram экс-директор Бюро Роман Труба.

"Спасибо за профессиональную работу. Впереди будет много вызовов, но ГБР с ними справится. Привлечение виновных к ответственности, невзирая на должности, связи и ресурсы - то, ради чего ГБР работает", - подчеркнул он.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора ведомства Венедиктову. Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 были обнародованы 27 декабря.

24 декабря Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора ГБР и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса, принятый Верховной Радой 3 декабря. В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Труба возглавил ГБР после того, как в ноябре 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие соответствующей должности рекомендовала назначить его директором ведомства. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР 22 ноября 2017 года.

Венедиктова является народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.