Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших

Новости Украины:Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета в Казахстане.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане 27 декабря.

"С прискорбием и болью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета 27 декабря 2019г, который выполнял рейс Алматы-Нур-Султан. От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме Зеленского, адресованном президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По уточненным данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. На борту самолета находились четыре иностранца, граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.