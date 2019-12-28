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Экс-советник Обамы внес агрессию РФ против Украины в ТОП-10 конфликтов мира

Экс-советник Обамы внес агрессию РФ против Украины в ТОП-10 конфликтов мира
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Экс-советник Обамы Роберт Малли: Если сейчас мир и кажется чуть ближе, чем год назад, все равно еще далеко до его достижения.

Российская агрессия на Донбассе вошла в десятку крупнейших конфликтов в мире, «за которыми следует наблюдать в 2020 году», считает американский политолог.

Об этом в издании Foreign Policy пишет американский политолог, который был помощником президента США Барака Обамы по вопросам Ближнего Востока Роберта Малли.

Достижение мира является приоритетной задачей для Президента Владимира Зеленского, отмечает автор.

«Зеленский дал новый импульс усилиям, направленным на прекращение шестилетнего конфликта Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе, восточном регионе страны. Но если сейчас мир и кажется чуть ближе, чем год назад, все равно еще далеко до его достижения», - говорится в статье.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко, напоминает издание, согласился на Минские договоренности, направленные на прекращение конфликта. Они предусматривают реинтеграцию районов, контролируемых сепаратистами, в обмен на автономию или «особый статус». Но соглашения остаются нереализованными, поскольку, констатирует эксперт, «Киев и Москва по-разному смотрят на их специфику и последовательность выполнения».

В декабре Зеленский встретился в Париже с Путиным, Макроном и Меркель, напоминает издание. Хотя лидеры не смогли договориться о последовательности действий, но пришли к согласию относительно всестороннего прекращения огня, дальнейшего отвода войск с передовых позиций, расширения мониторинга ОБСЕ и открытия новых пунктов пропуска через линию разграничения.

«Если все пойдет по плану, - отмечает политолог, - на следующей встрече во Франции, назначенной на весну, должны быть рассмотрены другие компоненты Минских соглашений, включая амнистию, дальнейший вывод войск и шаги в сторону реинтеграции областей, удерживаемых сепаратистами, с Украиной».

Впрочем, предостерегает автор, многое может пойти не так: планы прекращения огня и разведения войск могут провалиться, а боевые действия – усилиться.

И хотя Москва больше склонна договариваться с Зеленским, чем с его предшественником, замечает Малли, ее основные позиции остаются неизменными: она отрицает свое участие в конфликте, который начала, в котором воюет и который финансирует. В то же время настаивая на том, что Киев должен договариваться о самоуправлении Донбасса с сепаратистскими лидерами.

В ТОП-10 политолог также включил конфликты в Афганистане, Йемене, Эфиопии, Буркина-Фасо, Ливии, противостояние США, Ирана и Израиля вокруг Персидского залива, а также по линии США – КНДР, ситуацию в Кашмире и Венесуэле. Украина в этом перечне названа последней.

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Все по теме:

Украина, Россия, Крым, РФ, Донбасс, Советник, Барак Обама.
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