Церковный календарь на неделю (30.12.2019-05.01.2020)

Новости Украины:Какие церковные праздники и значимые даты будут с 30 декабря по 5 января 2020 года?

Православный и католический церковный календарь для Украины на 2020 год богат событиями.

Православные и Католические церковные праздники

30 декабря — Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

За 600 лет до рождения Христова Иерусалим был завоеван царем вавилонским, храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил.

31 декабря — Прославление праведного Симеона Верхотурского. Мученика Севастиана и дружины его. Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

1 января – Ильи Муромского Чудотворца. Мучеников Вонифатия Тарсийского, Полиевкта и Тимофея, Новый год, Пресвятой Богородицы Девы Марии.

1 января католическая церковь отмечает праздник, посвященный Деве Марии — Торжество Пресвятой Богородицы (лат. In Sollemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae) или Праздник Марии — Царицы мира. Он завершает собой Октаву Рождества и входит в число праздников, когда посещение мессы обязательно. И известен еще с 4 века.

2 января – Праведного Иоанна Кронштадского, чудотворца. Мученика Игнатия Богоносца. Икон Божией Матери "Спасительница утопающих" и Новодворской.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой проникновенной молитве.

3 января – Великомученицы Иулиании.

Святая мученица Иулиания, дочь знатного язычника Африкана, родилась в г. Никомидии. В девятилетнем возрасте была обручена с неким Елевсием. Обладая глубоким разумом и склонной к добру душой, святая Иулиания поняла призрачность и обман языческой веры. Она тайно приняла святое Крещение.

Когда приблизилось время свадьбы, Иулиания решительно отказалась от замужества. Отец стал уговаривать ее не нарушать давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, стал жестоко ее избивать. Затем Африкан отдал дочь на суд епарху города, которым был Елевсий, бывший жених Иулиании. Елевсий горячо просил Иулианию выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к перемене веры. Святая Иулиания отказалась и предпочла принять мучения.

4 января – Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница (+ ок. 304) пострадала во время правления римского императора Диоклетиана (284–305). Родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону (+ ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

5 января – Мучеников Василия, Макария, Иоанна. Десяти критских мучеников.

Десять святых мучеников Критских: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декии (249 - 251). Правитель Крита, соименный императору Декию, жестоко преследовал Критскую Церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедали на суде свою веру во Христа и обличили поклонение идолам. В течение 30 дней их подвергали жестоким истязаниям, но с помощью Божией они всё перенесли, славя Господа. Перед смертью они молились, чтобы Господь просветил их мучителей светом истинной веры. Все святые были обезглавлены.