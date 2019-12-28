Скачать
Суббота, 28.12.2019
Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена
Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена
Обмен пленными: Украина не будет отдавать 11 экс-беркутовцев
Обмен пленными: Украина не будет отдавать 11 экс-беркутовцев
"Покажи им льва": игрок сборной Голландии поддержал переход Ибрагимовича в Милан
"Покажи им льва": игрок сборной Голландии поддержал переход Ибрагимовича в Милан
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря

Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена
12:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Суд также предписал удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.

Ранее прокурор Владимир Лымарь сообщил, что РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове.

Суд признал Дворникова виновным по ч. 3 ст. 258 (совершение теракта) , ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины, а Тетюцкого и Башлыкова - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 (соучастие в совершении теракта) и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все трое приговорены к пожизненному лишению свободы и конфискации всего принадлежащего им имущества.

Суд кроме того удовлетворил ходатайство прокурора, заявленного в рамках исполнения мирного плана президента об изменении меры пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство. Как отмечено в мотивировочной части, суд изменил меру пресечения "с учетом исключительных обстоятельств".

Обмен пленными: Украина не будет отдавать 11 экс-беркутовцев

В соответствии с решением суда, они должны быть освобождены из-под стражи немедленно.

В остальной части приговор может быть обжаловать в течение 30 дней со дня оглашения. В случае, если апелляция не будет подана в этот срок, приговор вступит в силу.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

Фото: соцсети

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

Обмен пленными: в Одессе суд освободил 11 организаторов терактов

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Суд, Обмен пленными, Фрунзенский райсуд Харькова, Теракт возле Дворца спорта в Харькове.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
03 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
04 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
05 Продукт, который продлевает сон на 84 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)
В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь