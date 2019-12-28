Високосный год 2020: чего нельзя делать, приметы и обряды

Новости Украины:Что нельзя делать, когда наступает новый високосный год и почему все катастрофически боятся этого периода?

Раз в четыре года мы входим в високосный год, когда в году наступает 366 дней. Для именинников, которые родились 29 февраля – наступает замечательное праздничное время, когда они могут отпраздновать свой день рождения.

Действительно ли високосный год так опасен, какие приметы существуют и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале.

Почему наступает високосный год?

Календарный год – это период времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Период полного оборота составляет 365 дней и 6 часов. Впрочем, в календаре человечество не учитывает 6 часов, поэтому за 4 года накапливаются одни полные сутки.

Ученые пришли к согласию, чтобы к каждому четвертому календарному году добавлять одни сутки. Последний раз 29 февраля у нас было в 2016 году, теперь отсрочка календарной весны на один день наступит в 2020 году. Следующий период времени, который будет нести в себе 366 дней, наступит в 2024 году.

Почему високосный год имеет другое название Касьяна?

Високосный год носит еще другое название – имя Касьяна, который был необычайно ленивым крестьянином. По преданию, Бога возмутило поведение Касьяна, когда тот направлялся в рай. Ленивый парень отказал в помощи другому крестьянину, который просил о ней, потому что не мог вытащить телегу из грязи. Поэтому Господь наказал его и назвал немилостивым.

Он также предрек, что люди будут вспоминать его существование лишь раз в четыре года, когда в их жизни будет много несчастья. Поэтому когда начинается високосный год, все почему-то ждут от него несчастья. Эксперты советуют не начинать в этот год важных дел в бизнесе, покупку, строительство и работу.

Что категорически нельзя делать в високосный год?

– Покупать или продавать животных;

– Венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни);

– Начинать собственное дело;

– Менять работу;

– Покупать жилье;

– Беременеть и рожать детей;

– Рассказывать кому-то о своих делах;

– Сеять и сажать.

Народные приметы в високосный год

• В високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит.

• Когда воют собаки – не к добру. Если же вы услышали их вой, тогда скажите: "Вся семья при мне (имена членов вашей семьи). Аминь".

• Не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру.

• Если у девушки начнутся первый раз критические дни, то об этом нельзя никому говорить из женского пола (подруге, сестре или бабушке). Иначе украдут ее женское счастье. Исключением является мама, с которой можно поделиться этой радостью.

• Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: "Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь".

• Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.

• Для ребенка, родившегося 29 февраля, в документах о рождении рекомендуется записать дату 28 февраля или 1 марта.

• По возможности, не стоит менять место работы и жительства.

• В високосный год нельзя колядовать.

• Не нужно продавать большое имущество и ценные вещи.

Как правильно пережить високосный год?

По словам психологов, все проблемы только в нашей голове. Если мы себя правильно настроим, будем думать о хорошем – то никакой високосный год не станет нам помехой. Церковь полностью отвергает все суеверия. Однако астрологи говорят, что негативная энергетика в это время усиливается и ухудшается самочувствие. Верить или не верить приметам – дело ваше. Мы же даем вам несколько способов, как легче пережить високосный год.

1. Для того, чтобы на энергетическом уровне защитить себя – сожгите страницу календаря на 29 февраля, произнося: "Зло уходи, лихо пропадай, добро помоги, ясный путь и светлую дорогу мне озари", или же вообще можете зарисовать этот день ручкой.

2. Носите крестик и другие обереги на себе.

3. Ходите как можно чаще в церковь. Таким образом вы усилите свою защиту.

Что ждет людей рожденных в високосный год

Бытует мнение, что люди, которые родились в високосный год будут несчастными, будут больными и не доживут до старости. Мы советуем не верить в такие суеверия, ведь это лишь предубеждение, которые не имеют ничего общего с реальностью.

На самом деле люди, рожденные в високосный год, в течение жизни получают хорошую работу и живут в достатке. Некоторые из них обладает сверхъестественными способностями. Родители новорожденных малышей верят, что они – их настоящие талисманы и дарят семье везение и счастья.

Как показывают исследования, люди рожденные в високосном году обладают ярким умом, талантом, качествами лидера, а затем возглавляют руководящие должности. Люди рождаются коммуникабельными, но на контакт хорошо идут только со своими хорошими друзьями, с чужими не всегда могут найти общий язык. Несмотря на то, что они достигают успеха в карьере, достаточно часто встречается такой тип людей, которые из-за своей лени упускают много возможностей.

Стимулируют этих людей только комплименты и похвала. Критика наоборот может довести их до отчаяния и слез. У них достаточно хорошее чувство юмора, таких людей считают энерджайзерами.

Родителям стоит прислушаться к мнению детей, рожденных в необычный год, поскольку у них хорошо развита интуиция. А если день рождения выпал на 29 февраля, то у ребенка могут быть экстрасенсорные способности. Очень часто такие люди могут видеть ауру и предвидеть события будущего.

Можно ли праздновать крестины в високосный год

Не обращайте внимание на то, что в високосном году действуют запреты абсолютно на все. Возможно, чтобы избежать некоторого негатива все же стоит придерживаться некоторых правил, но с крестинами не связаны никакие предрассудки.

На самом деле церковь не воспринимает високосный год и человеческие запреты на те или иные вещи. Когда бы не родился ребенок, у него появится собственный Ангел Хранитель, который будет защищать его от бед. Малышей крестят через 40 дней после рождения, но в високосный год вы можете провести этот обряд ранее.

Можно ли начинать строительство в високосный год

Многие люди придерживаются мнения, что если строительство дома выпадает на високосный год, то лучше его на год отложить. Если верить предрассудкам, то жилище будет постоянно нуждаться в ремонте, а ее владельцы будут болеть.

Мы советуем не верить в суеверия, а начинать строительство тогда, когда вам удобнее всего. Строительство начинайте весной или летом. Начинайте ставить фундамент в период полнолуния, чтобы дом всегда был полон добра. День недели для этого дела также не менее важен: стройте во вторник, четверг, пятницу или субботу.

Чтобы уберечь себя от лишнего беспокойства можно соблюсти нескольких советов, которые улучшат положение:

Не стройте дом меньшего размера, чем старый, чтобы ваша семья не уменьшалась.

Не стройте дом на земле, где раньше до вас жили пьяницы и больные, или семьи, которые часто ссорились.

Переезд в новое жилье в високосный год

Если в 2020 году у вас выпадет возможность переехать на новую квартиру, то не стоит сильно беспокоиться о том, что сделаете это вы именно в високосный год. Но если вы действительно верите в какое-то негативное влияние, то можете воспользоваться некоторыми советами.

Прежде всего переезжать надо осенью или зимой. В новый дом не рекомендуется перевозить старые, ненужные вещи. Их лучше оставить в старом доме, чтобы они не навлекли беду в новом доме.

Даже если вы еще не переехали в новый дом полностью, то в первый день, когда вы завезете вещи, надо остаться переночевать. Верующие люди могут освятить жилье перед поселением, чтобы избавиться от негативной энергетики. Новоселье лучше устроить в первые выходные после переезда. Пригласите ближайших вам друзей и родных и хорошо проследите за тем, чтобы они порой случайно ничего не оставили в вашем новом доме.

Спланируйте переезд так, чтобы обойти среду. Считается, что этот день является негативным для начала новых дел. Если вы верите в народные приметы, то при переезде надо в жилье первыми запустить кота или собаку, которые способны впитать в себя весь негатив. На то место, где ляжет собака или кот, надо ставить детскую кроватку.