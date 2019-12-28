Трансплантация органов в Украине: Кабмин утвердил расценки

Новости Украины:Кабмин согласовал стоимость операций по трансплантации органов.

Правительство утвердило стоимость операций по трансплантации органов.

Соответствующее постановление Кабинета министров от 18 декабря обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) определена на уровне 323 798 грн., АВО-несовместимая аллотрансплантация почки - 721 230 грн.

Трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца/комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 грн, пересадка печени/части печени - реципиент - 855 039 грн.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом будет стоить 1 360 141,36 грн, аутологическая трансплантация - 1 308 393,3 грн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

Верховная Рада 20 декабря приняла во втором чтении и в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".