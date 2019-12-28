Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами

Новости Украины:Зеленский подтвердил, что обмен пленными должен состояться 29 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря. Об этом он сообщил в субботу во время визита на Прикарпатье, передает УНН.

"Еще мы не сделали эту сложную задачу этого года. Скажем так, должен быть обмен завтра. Должен быть, мы ждем на это. Пока еще идет, не полностью завершена полная верификация всех людей", - отметил Президент.

Ранее российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря. В ОРДЛО озвучили формулу "87 на 55" для обмена удерживаемыми.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, находится с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, который ранее был разрушен из-за наводнения.