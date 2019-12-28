Детский фонд ООН поставил в Украину 360 тысяч доз вакцин от кори

Новости Украины:ЮНИСЕФ передал Украине более 350 тысяч вакцин "Приорикс".

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину 363,4 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК) "Приорикс" произведенной в Бельгии фармкомпанией GSK (GlaxoSmithKline), которая была закуплена за счет госбюджета Украины.

Как сообщает Министерство здравоохранения, партия вакцин, которая прибыла в Украину на текущей неделе, это последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" в 2019 году.

В целом в 2019 году ЮНИСЕФ поставил в Украину 1,7 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита.

Вакцинацию от кори, краснухи и паротита можно бесплатно пройти в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗ).

Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

С начала года корью в Украине заболели более 57 тыс. человек.

С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, от кори умерли 41 человек, в том числе 25 детей.