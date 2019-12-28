Конкурс на должность главы АМПУ: в Мининфраструктуры обозначили сроки

Новости Украины:Глава Мининфраструктуры сообщил, когда состоится конкурс на должность главы АМПУ.

В начале 2020 года запланировано проведение конкурса на должность главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщается на сайте министерства.

"Конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины состоится в начале 2020 года", - сказал Криклий.

В Мининфраструктуры также отмечают, что с целью расширения географии поиска кандидатов в Украине и за рубежом, а также для обеспечения прозрачности и непредвзятости конкурса, наблюдательный совет ГП "АМПУ" принял решение о привлечении профессиональной рекрутинговой компании.

"Привлечение независимых профессиональных консультантов по подбору персонала – это подход, который успешно используется во всем мире и в Украине, в соответствии с рекомендациями Кабинета министров Украины. Таким образом, мы делаем все необходимое для проведения открытого и конкурентного конкурса с лучшими международными стандартами и действующим законодательством Украины", - отметил председатель комитета наблюдательного совета ГП "АМПУ" по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам предприятия Вольфганг Хуртиенне.

Также отмечается, что целью конкурса является избрание полноправного председателя АМПУ, одними из главных целей которого будут: реализация корпоративной стратегии предприятия до 2025 года и его корпоратизация в 2020-2021 годах.

Как известно, начиная с 2017 года руководство Администрацией морских портов Украины осуществляет исполняющий обязанности председателя Райвис Вецкаганс.

Как сообщалось ранее, в первой половине ноября 2019 года Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект "О корпоратизации Администрации морских портов Украины". Согласно документу, предполагается преобразование государственного предприятия "АМПУ" в акционерное общество, 100 процентов акций которого будут принадлежать государству.