Скачать
Суббота, 28.12.2019
"Не будет ни нас, ни вас": журналисты и представители ООС не будут присутствовать на обмене удерживаемыми
"Не будет ни нас, ни вас": журналисты и представители ООС не будут присутствовать на обмене удерживаемыми
Зеленский поделился планами на Новый год
Зеленский поделился планами на Новый год
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов
Третьей части "Дэдпула" быть: Райан Рейнольдс заинтриговал фанатов

Зеленский поделился планами на Новый год

Зеленский поделился планами на Новый год
19:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, где отметит Новый год.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 декабря, осуществил рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.

Общаясь с журналистами, он признался, что там и встретит Новый год.

Президенту на несколько дней еще придется вернуться в столицу, но перед праздником он снова приедет на Прикарпатье, где и отпразднует Новый год.

Об этом он рассказал во время брифинга после открытия моста через реку Чечва, пишет 24 канал.

"Не скажу, где именно. Буду встречать Новый год здесь, но сначала еще должен вернуться в Киев", – рассказал Владимир Зеленский. Позже он добавил, что, вероятнее всего, это будет Буковель.

Зеленский озвучил дату обмена удерживаемыми лицами

Ранее ряд СМИ писали, что Владимир Зеленский будет встречать Новый год в государственной резиденции "Синегора" на Прикарпатье. Там, в частности, праздновали начало нового года Петр Порошенко и Виктор Янукович.

Кроме президента и жены, в "Синегору" приедет глава АП Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.

Также приглашены все заместители главы ОП со своими женами. Пока под вопросом, приедет ли туда премьер Алексей Гончарук. Кроме того президент Украины Владимир Зеленский традиционно поздравит украинцев с Новым годом 2020.

Зеленский похвалил отстроенный мост на Прикарпатье

Увидеть его можно будет по телевизору 31 декабря в 23:55.

Как известно, в 2018 году за минуту до Нового года Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и заявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковская область, Новый год, Синегора, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Маникюр на Новый год 2020: эффектные варианты праздничного дизайна (Фото)
03 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря
04 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
05 Мужская мода 2020: основные тенденции в новом году (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Текст проекта закона &quot;О медиа&quot; опубликован на сайте Рады
Текст проекта закона "О медиа" опубликован на сайте Рады
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря
Кабмин поддержал разделение &quot;Укрзализныци&quot; на три части
Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части
&quot;Костюм снежинки&quot;: Ольга Сумская вспомнила свои детские утренники (Фото)
"Костюм снежинки": Ольга Сумская вспомнила свои детские утренники (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь