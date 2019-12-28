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Суд над экс-"беркутовцами": всей коллегии судей заявлен отвод

Суд над экс-"беркутовцами": всей коллегии судей заявлен отвод
19:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Отвод заявили всем судьям, которые рассматривают апелляции экс-беркутовцев.

На заседании Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалоб на решение суда первой инстанции относительно продления мер пресечения 5 бывшим бойцам спецподразделения "Беркут" адвокат потерпевших Виктория Дейнека заявила об отводе всей коллегии судей.

Об этом объявила председательствующая судья Маргарита Васильева.

"У нас представителем потерпевших Дейнекой был заявлен отвод составу суда", - сказала Васильева.

Другая представитель потерпевших, Евгения Закревская, выразила мнение, что "есть объективные основания считать, что суд может быть предвзятым".

Сейчас суд удалился в совещательную комнату.

Суд рассматривает апелляцию на арест экс-беркутовцев

Ранее с заседания ушли без предупреждения два представителя потерпевших - Виталий Титыч и Марина Лиличенко, однако суд решил не прерывать заседание.

"Коллегия судей, посовещавшись на месте, решила: учитывая, что представители потерпевших Тытыч и Лиличенко покинули зал судебных заседаний, не предупредив коллегию судей, и выслушав мнение всех участников, которые не возражали против продолжения рассмотрения дела в их отсутствие, постановила: продолжить рассмотрение дела в отсутствие указанных представителей", - отметила председательствующий судья.

Еще один адвокат потерпевших, Елена Сторожук, сказала, что ей плохо, и просто из зала суда уехала в больницу.

Обвиняемые в теракте в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд 28 декабря продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции относительно мер пресечения пяти бывшим бойцам спецподразделения "Беркут".

Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

В феврале прошлого года суд объединил уголовные производства в отношении Маринченко, Тамтуры, Янишевского, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Обмен пленными: Украина не будет отдавать 11 экс-беркутовцев

Один из новоназначенных прокуроров по делу экс-беркутовцев, Сергей Куцый, подтвердил, что обвиняемые есть в списках на обмен удерживаемыми лицами, запланированный на 29 декабря, и заявил, что сторона обвинения поддерживает их апелляционные жалобы.

Потерпевшие же выступают категорически против удовлетворения апелляционных жалоб экс-беркутовцев.

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Беркут, Суд, Маргарита Васильева, Виктория Дейнека.
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