НАБУ передало в суд дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей

Новости Украины:Дело о махинациях на ТЭЦ Дубневичей было передано в суд.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу о завладении более чем 300 млн куб.м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" в отношении 4 человек.

Об этом информируют на странице САП в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в суд обвинительный акт по делу о завладении более чем 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» в отношении 4 человек, среди которых директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы - советник директора ООО "Энергия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один подозреваемый - директор ООО "Энергия-Новый Раздол" объявлен в розыск, а дело в отношении его выделено в отдельное производство.

Уточняется, что обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Как напоминают в САП, следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ на протяжении 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

"В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а НАК «Нафтогаз Украины» получила убытки на общую сумму более чем 1,4 млрд гривень", - уточняют в САП.

Также сообщается, что в январе 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых 4 - должностные лица компаний-владельцев ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" и физическое лицо, приближенное к народным депутатам.

В рамках расследования данного производства Соломенским районным судом столицы был наложен арест на целостные имущественные комплексы "Новораздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напоминаем, в двух городах на Львовщине — Новом Роздоле и Новояворовске произошел срыв отопительного сезона. Здесь в 2018 году на теплоцентралях, которые принадлежат народным депутатам VIII созыва братьям Богдану и Ярославу Дубневичам, обнаружили хищение газа на сумму в 1,4 миллиарда гривень. После этого суд арестовал ТЭЦ, имущественные комплексы передали Агентству по розыску и менеджмента активов АРМА, которое передало теплоцентрали в управление частной столичной фирме "Гарант Энерго М". Однако новый управляющий не смог наладить теплоснабжения, возникла задолженность по зарплате работникам ТЭЦ, с предприятий массово уволились люди. Кроме того, "Гарант Энерго М" задолжало 380 миллионов гривень за потребленный на ТЭЦ газ.

Ситуация с отоплением в многотысячных городах зашла в тупик. На заседании областной комиссии по НЗ и ТЭБ признана чрезвычайной, а областное руководство обратилось за помощью к правительству страны. На прошлой неделе в Новом Роздоле и Новояворовске побывал Премьер-министр Алексей Гончарук. Тогда же было решено передать обе ТЭЦ в управление дочерней компании "Нафтогаз Украины" - "Нафтогаз Тепло". Новый управляющий начал со встреч с трудовыми коллективами ТЭЦ с тем, чтобы обеспечить теплогенерирующие предприятия специалистами.