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Адвокат просит суд поинтересоваться у экс-беркутовцев, хотят ли они в РФ

Адвокат просит суд поинтересоваться у экс-беркутовцев, хотят ли они в РФ
23:43 Сб, 28 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Евгения Закревская просит суд поинтересоваться у экс-беркутовцев, хотят ли они в РФ или на оккупированный Донбасс.

Адвокат потерпевших по делу экс-”беркутовцев” Евгения Закревская просит суд поинтересоваться у экс-”беркутовцев”, хотят ли они, чтобы их вывезли в Российскую Федерацию или на оккупированные территории востока Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также адвокат заявила, что требует отвода прокуроров на том основании, что письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится об организации обмена, говорит об обмене только арестованных и удерживаемых лиц, в то время как, например, Александр Маринченко и Сергей Тамтура не подпадают под эти категории.

Кроме этого она добавила, что вообще этот обмен должен касаться тех лиц, которые участвуют в международном военном конфликте, которым признан конфликт на Донбассе, тогда как все 5 экс-”беркутовцев” не являются участниками этого конфликта.

Также она добавила, что обмен экс-”беркутовцев” лишь обострит ситуацию внутри Украины, так как суд в отношении них находится на завершающей стадии, и после оглашения приговора было бы достигнуто гражданское согласие в стране.

Зато, по мнению адвоката, освобождение их через обмен только обострит конфликт в украинском обществе.

Кроме того, адвокат отметила, что уголовное производство в отношении экс-”беркутовцев” проходит в Святошинском райсуде Киева, и не известно, каким образом суд его продолжит в случае, когда состоится обмен.

Закревская выразила уверенность, что дело в суде невозможно будет рассматривать, если экс-”беркутовцы” выедут в ОРДЛО, поскольку там нет украинских судов, из которых бы они могли участвовать в деле дистанционно, а если уедут в РФ - тоже не будут участвовать в судебных заседаниях, поскольку Россия отказывается сотрудничать с Украиной по расследованию ”майдановских” дел.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

27 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на меры пресечения экс-«беркутовцев», трем из которых Святошинский райсуд продлил сроки содержания под стражей, двое других находятся под домашним арестом.

28 декабря на заседании Киевского апелляционного суда прокуроры заявили, что экс-«беркутовцы» включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР». Обмен ожидается завтра, 29 декабря.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс- ”беркутовцы”.

Прокуроры также признали, что риск побега экс-”беркутовцев”, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь, адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-”беркутовцы” не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины и преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

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Адвокат, РФ, Обмен пленными, Экс-беркутовцы.
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