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Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится

Генпрокуратура: следствие по экс-беркутовцам продолжится
00:25 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:ГПУ продолжит следствие по экс-беркутовцам.

Генпрокуратура уверяет, что судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства".

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

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ГПУ, Генпрокуратура, Экс-беркутовцы.
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