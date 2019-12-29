Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз

Новости Украины:Погода в Украине в воскресенье, 29 декабря, будет снежной в большинстве регионов, но часто снег будет сопровождаться дождем.

В ближайшие сутки, 29 декабря, влажная и более прохладная воздушная масса охватит почти всю территорию Украины: температура продолжит понемногу снижаться, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега и на дорогах станет скользко, сообщает Укргидромецентр.

В стране, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, ночью умеренный, на Прикарпатье значительный снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, в центральных и южных областях местами налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат 7-11° мороза (днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5° тепла). В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью и днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была 8,2° в 2017г., самая низкая ночью -26,5° в 1930г.

Прогноз погоды на 29 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 29 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – -2...0

Ивано-Франковск – -2...0

Тернополь – -2...0

Черновцы – -3...-1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -2...0

Ровно – -2...0

Житомир – -2...0

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – 0...+2

Киев – -2...0

30-31 декабря синоптики осадков не прогнозируют, лишь днем 31 декабря в Украине, кроме южной части, местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 30 декабря переменных направлений, 3-8 м/с, 31 декабря западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью 30 декабря и днем 31 декабря местами небольшой снег, в остальное время без осадков; температура ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 30 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 декабря, фото: meteo.gov.ua

На Киевщине 30-31 декабря без осадков, лишь днем 31 декабря местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 30 декабря переменных направлений, 3-8 м/с; 31 декабря западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу, 1 января небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем, 2 января без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, 1 января в Крыму до 5° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны 2-7° тепла.

В столичном регионе 1 января небольшой мокрый снег, 2 января без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 1 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 января, фото: meteo.gov.ua

В Карпатах ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура воздуха ночью 7-12° мороза, днём 3-8° мороза. В Киеве 30 декабря - без осадков.. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.