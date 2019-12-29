Сенцов прокомментировал обмен: Украина отдаст настоящих убийц

Новости Украины:Сегодня, если ничего не сорвется, часть удерживаемых украинский вернется домой, за это Украина отдаст настоящих убийц и останется без "мужского обменного фонда"

ывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал обмен пленными с боевиками "ЛДНР" и заявил, что украинскому правительству придется идти на уступки, чтобы освободить заложников, а украинская сторона за часть освобожденных отдает настоящих убийц.Об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов.

"Сегодня, если ничего не сорвется, произойдет обмен. Часть наших пленных вернется домой. Но только часть. Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО — кто-то останется в руках боевиков", — отметил режиссер.

Он напомнил также, что крымские татары и другие невинные украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах.

"За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого „мужского обменного фонда“ (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного — справедливости", - добавил Сенцов.

Он подчеркнул, что именно "за эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить".

"За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов: кто положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то — в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что-то, за что боролись украинцы, идет прахом", - добавил он.

Стоит напомнить, что 29 декабря должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.