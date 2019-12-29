Представительство президента в АРК: Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения

Новости Украины:У Зеленского заявили, что крымские пленные будут включены в следующий этап обмена с РФ.

Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"Сегодня состоялось одновременное освобождение лиц, в ходе которого были освобождены граждане Украины, которые содержались на оккупированной территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. К нам вернулись 76 наших граждан, освобождения которых мы все вместе добивались в течение последних пяти лет. Сейчас все они в безопасности на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освобождение украинских пленников, состоявшееся в начале сентября этого года и сегодня, вызвало немало дискуссий в обществе. "Действительно, за то, чтобы наши были на свободе, а родные впервые после лет борьбы и ожидания смогли их обнять, мы заплатили сверхвысокую цену. Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимости наказания для преступников, которые эти жизни отнимали, должны быть важными для нашего государства", - убеждены в представительстве президента в Крыму.

Кроме того, у Зеленского выразили уверенность, что наказание за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов будь то в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины - произойдет, а виновные понесут ответственность.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - подчеркнули в представительстве.

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается. Спасибо за вклад каждого в нашу общую борьбу за освобождение пленников Кремля. Совместными усилиями освободим каждого и освободим Крым", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.