ЕС приветствует обмен пленными, но надеется на продолжение расследования дел Майдана

Новости Украины:В ЕС ожидают продолжения осуществления мер, согласованных на Нормандском саммите и выразили надежду, что виновные в трагических событиях на Майдане будут привлечены к ответственности.

Европейский Союз назвал обмен удерживаемыми "желанным примером" реализации достигнутых на Нормандском саммите договоренностей и, отметив обмен связанных с трагическими событиями на Майдане 2014 году, выразил ожидания в отношении привлечения виновных к ответственности.

"Это желанный пример реализации одной из мер, согласованных на Нормандском саммите 9 декабря. Европейский союз ожидает, что все стороны будут продолжать наращивать этот импульс. Работа по осуществлению мер, согласованных на Саммите, должна продолжаться", - говорится в заявлении представителя Внешней Дипломатической службы Европейского Союза, распространенного в воскресенье.

Вместе с тем, в ЕС констатировали, что приняли к сведению обмен людьми, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. "Мы ожидаем, что расследование всех обвинений будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - отметили в ЕС.

Европейский союз также подтвердил поддержку работе в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы и подчеркнул важность выполнения Минских соглашений в полном объеме, включая постоянное прекращение огня. "Это - единственный способ достичь устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский Союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверили в Брюсселе.