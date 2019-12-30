Мэр Бучи попал в топ-20 самых влиятельных людей Киевщины

Новости Украины:Анатолий Федорук стал вторым в рейтинге мэром после мэра Киева Виталия Кличко.

Мэр Бучи Анатолий Федорук вошел в топ-100 самых влиятельных людей Киевщины, заняв 14-ю строчку.

Он стал вторым мэром после мэра Киева Виталия Кличко, который попал в первую двадцатку рейтинга.

Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина», который подготовил свой традиционный рейтинг «самых влиятельных и авторитетных людей Киевской области», куда вошли политики, предприниматели, общественные деятели и госслужащие.

Эксперты рейтинга отметили умение Федорука, который занимает должность в Буче с 1998 года, находить общий язык с центральной властью и депутатским корпусом, а также усилия в создании Бучанского ОТГ и отстаивании интересов общин.

«В сентябре 2018 ему удалось создать Бучанскую ОТГ, в состав которой вошли Блиставицкая, Гавриловская и Лубянская общины.Для этого Федоруку якобы пришлось отказаться от баллотирования в Верховную Раду, ведь по 96 округу он мог составить серьезную конкуренцию Ярославу Москаленко », - отмечает издание.

Также, напоминают эксперты, Федорук является главой Киевского регионального отделения Ассоциации городов Украины и присоединился к созданной в октябре Виталием Кличко и представителями 19 общин области ассоциации «Киевская агломерация».

Накануне голосований в парламенте за продолжение реформы децентрализации мэр Бучи вместе с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком совместно выступили против сокращения прав общин. В прошлом году мэр Бучи Анатолий Федорук занимал 34 строчку рейтинга ТОП-100 самых влиятельных людей Киевщины, который был совместным проектом информационного агентства «Моя Киевщина» и всеукраинской независимой газеты «Слово и дело».