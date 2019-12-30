Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом

Обмен пленными: подтверждено освобождение четырех спецназовцев

Обмен пленными: подтверждено освобождение четырех спецназовцев
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Командовании Сил специальных операций ВСУ подтвердили освобождение четырех спецназовцев.

В результате обмена на Донбассе 29 декабря освобождены четверо украинских спецназовцев.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

Бывших военнопленных в аэропорту «Борисполь» вместе с их родными встречали представители командования, в том числе командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Как отметил пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров, из плена вернулись кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев из 8-го полка спецназначения, старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков из 3-го полка спецназначения.

"Для Сергея Глондаря это первая встреча с его младшей дочерью, девочка родилась, когда он был в плену", – рассказал подполковник Никифоров.

Глондар и Кориньков находились в плену с февраля 2015 года, Иванчук и Деев – с 2017-го.

Напомним: в опубликованном Службой безопасности Украины списке освобожденных во время обмена 29 декабря указаны фамилии 12 военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Военные, Президент, Спецназ, ВСУ, Владимир Зеленский, Обмен пленными.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
04 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
05 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь