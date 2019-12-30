Обмен пленными: подтверждено освобождение четырех спецназовцев

Новости Украины:В Командовании Сил специальных операций ВСУ подтвердили освобождение четырех спецназовцев.

В результате обмена на Донбассе 29 декабря освобождены четверо украинских спецназовцев.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ.

Бывших военнопленных в аэропорту «Борисполь» вместе с их родными встречали представители командования, в том числе командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев.

Как отметил пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров, из плена вернулись кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев из 8-го полка спецназначения, старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков из 3-го полка спецназначения.

"Для Сергея Глондаря это первая встреча с его младшей дочерью, девочка родилась, когда он был в плену", – рассказал подполковник Никифоров.

Глондар и Кориньков находились в плену с февраля 2015 года, Иванчук и Деев – с 2017-го.

Напомним: в опубликованном Службой безопасности Украины списке освобожденных во время обмена 29 декабря указаны фамилии 12 военнослужащих.