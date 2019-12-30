Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными на Донбассе

Новости Украины:Главы двух государств положительно оценили взаимный обмен пленными.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали "положительным шагом обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины", - сообщили в правительстве Германии.

В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным позитивным шагом".

Как известно, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры поощрения Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.