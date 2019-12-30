Скачать
Понедельник, 30.12.2019
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
"Нуждается в них однозначно": Малюська об изменениях в законе о люстрации
"Нуждается в них однозначно": Малюська об изменениях в законе о люстрации
Фьюри объяснил, почему решил сменить тренера
Фьюри объяснил, почему решил сменить тренера
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 31 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 декабря

Дома, у друзей или в одиночестве? Где украинцы будут отмечать Новый год 2020

Дома, у друзей или в одиночестве? Где украинцы будут отмечать Новый год 2020
11:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома.

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% - в гостях, у друзей или родственников.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

Еще не решили, где встречать Новый год 6,3% опрошенных.

3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же - за границей.

Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги

0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь " в "кругу" интернета".

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Новый год, Новый год 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь