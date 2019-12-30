Дома, у друзей или в одиночестве? Где украинцы будут отмечать Новый год 2020

Новости Украины:Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома.

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% - в гостях, у друзей или родственников.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря.

Еще не решили, где встречать Новый год 6,3% опрошенных.

3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же - за границей.

0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь " в "кругу" интернета".

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.