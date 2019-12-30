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Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"

Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
12:39 Сегодня Телеграф Фото: istpublishing.org

Новости Украины:Комикс для незрячих людей, театральные и танцевальные представления, образовательные программы - на что пойдет финансирование в 2020 году.

Украинский культурный фонд получил почти 700 млн грн ($29,6 млн) на финансирование культурных проектов, из них 30 млн ($1,2 млн) будет предоставлено программе "Инклюзивное искусство".

Напомним, Инклюзивное искусство — это новый, независимый вид искусства, дающий особый статус произведениям искусства создаваемых творческими людьми с различными особенностями развития или имеющих инвалидность.

В 2019 году Украинский культурный фонд впервые запустил разработанную с Британской Радой конкурсную программу "Инклюзивное искусство".

В грантовом сезоне 2020 года программу "Инклюзивное искусство" расширили и обновили. Так, программа поддерживает такие направления в культуре: визуальное искусство, аудиальное искусство, аудиовизуальное искусство, дизайн и мода, перформативное и сценическое искусства, культурное наследие, литература и издательское дело, культурные и креативные индустрии.

В частности программа поддержала:

  • создание первого в Украине инклюзивного комикса "Блайндмен" — истории о незрячем человеке шрифтом Брайля,
  • театральные и танцевальные представления Inclusion in Harmony 2019 года, "Театр особых людей", "Взгляд",
  • проекты, призванные обеспечить инклюзивность в музеях YOV Kondzelevych, "Крепость без барьеров",
  • образовательные программы "Жизнь без фильтров" и другие.

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Заявки могут подавать юридические лица всех форм собственности и ФОПы, имеющие соответствующий опыт деятельности в сфере культуры. Проектные заявки принимаются до 15 января 2020 года.

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Экономика, Бюджет, Искусство, Инвалидность, Инклюзивное искусство.
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