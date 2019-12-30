Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"

Украинский культурный фонд получил почти 700 млн грн ($29,6 млн) на финансирование культурных проектов, из них 30 млн ($1,2 млн) будет предоставлено программе "Инклюзивное искусство".
Напомним, Инклюзивное искусство — это новый, независимый вид искусства, дающий особый статус произведениям искусства создаваемых творческими людьми с различными особенностями развития или имеющих инвалидность.
В 2019 году Украинский культурный фонд впервые запустил разработанную с Британской Радой конкурсную программу "Инклюзивное искусство".
В грантовом сезоне 2020 года программу "Инклюзивное искусство" расширили и обновили. Так, программа поддерживает такие направления в культуре: визуальное искусство, аудиальное искусство, аудиовизуальное искусство, дизайн и мода, перформативное и сценическое искусства, культурное наследие, литература и издательское дело, культурные и креативные индустрии.
В частности программа поддержала:
Заявки могут подавать юридические лица всех форм собственности и ФОПы, имеющие соответствующий опыт деятельности в сфере культуры. Проектные заявки принимаются до 15 января 2020 года.