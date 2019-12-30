Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных

Новости Украины:Украинцы, которые были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию 29 декабря.

В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину.

В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи.

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев.

1. Деев Иван Анатольевич, 1985 года рождения. Военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом «За мужество» III степени.

2. Евтушок Юрий Александрович, 1992 года рождения. Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мае 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.

3. Иванчук Сергей Александрович, 1986 года рождения. Военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней.

4. Фурсов Роман Викторович, 1976 года рождения. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Считался погибшим в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену.

5. Воскобойник Владимир Владимирович, 1998 года рождения. Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018 года. Через четверо суток выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой восемь месяцев.

6. Геймур Александр Юрьевич, 1966 года рождения. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

7. Глондар Сергей Викторович, военный, 1988 года рождения. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен во время выполнения боевой задачи в Дебальцевском окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины «За образцовую службу».

8. Дуванов Ким Владимирович, военный, 1971 года рождения. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семь военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками близ населенного пункта Оленевка.

9. Жемелинский Василий Леонидович, военный, 1995 года рождения. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.

10. Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.

11. Пантюшенко Богдан Валерьевич, военный. Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.

12. Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

13. Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Луганской области, где и был похищен вооруженными неизвестными лицами, одетыми в военную форму, в марте 2018 года.

14. Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Луганской области. Был задержан в мае 2015 года так называемой Алчевской комендатурой по обвинению в государственной измене. Во время задержания у него провели обыск и изъяли радиоаппаратуру и дипломы.

15. Воронина Виктория Олеговна, гражданская. Проживала в г. Луганске. Участница международного фонда «Волонтер». Была задержана незаконными формированиями по месту жительства в декабре 2016 года.

16. Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск.

17. Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске. Был захвачен в апреле 2018 года.

18. Данильченко Владимир Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске, где и был захвачен в апреле 2018 года.

19. Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в оккупированном Луганске при попытке приобрести квартиру.

20. Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский

21. Катышев Иван Александрович, гражданский

22. Коркишко Роман Викторович, гражданский

23. Мухина Анастасия Владимировна, гражданская, 1947 года рождения. 72-летняя жительница Луганска исчезла в феврале 2018 года. По словам знакомой, возможно, была задержана работниками «Министерства госбезопасности ЛНР».

24. Олийнык Денис Анатольевич, гражданский, 1992 года рождения. В плену оказался в октябре 2018 года. По словам соседей, неизвестные захватили его прямо в квартире в Голубовке (Кировске).

25. Пауков Александр Сергеевич, гражданский, 1999 года рождения. Студент Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В плену с 6 октября 2018 года. Был задержан на КПВВ «Станица Луганская». Обвинялся в «государственной измене в пользу Украины».

26. Секацкий Денис Валерьевич, гражданский, 1986 года рождения. В плену более трех лет – с июня 2016-го. Захвачен при невыясненных обстоятельствах.

27. Семенов Валерий Михайлович, гражданский, 1958 года рождения. В плену с 13 января 2018 года – был задержан на блокпосту пгт Славяносербск Луганской области при проверке документов. «Генеральная прокуратура ЛНР» обвинила его в «государственной измене» и «шпионаже».

28. Семиренко Анатолий Александрович, гражданский, 1993 года рождения. В плену – с июля 2016 года. Исчез по дороге в Луганск. Был приговорен к 12 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу Украины».

29. Сорокина Елена Вячеславовна, гражданская, 1969 года рождения. Владелица зоомагазина из Первомайска, проукраинская активистка, исчезла в 2018 году. По городу ходили слухи о ее расстреле. Ее подруга, которая разыскивала Елену, в это не верила. Во время освобождения на КПВВ «Майорское» Елена вышла из автобуса в футболке с надписью «Моя держава Україна», вероятно, сделанной вручную.

30. Тарасюк Валерий Александрович, гражданский, 1982 года рождения. Частный предприниматель из Антрацита. Был задержан по месту жительства в январе 2018 года. В «ЛНР» признан виновным в «государственной измене».

31. Тучин Юрий Алексеевич, гражданский, 1977 года рождения. Исчез в Алчевске в декабре 2017 года.

32. Цыганок Евгений Валентинович, гражданский, 1977 года рождения. Был захвачен в мае 2015 года в собственной квартире в Луганске. Во время похищения сопротивлялся, получил ранение в ногу. Его обвиняли в якобы нападении на сотрудника «народной милиции ЛНР».

33. Яровый Андрей Михайлович, гражданский, 1967 года рождения. Консультант Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья». Житель Киева. Был захвачен в августе 2018 года, во время осуществления гуманитарной миссии на неподконтрольной части Луганской области.

34. Аникимов Виталий Андреевич, гражданский, 1996 года рождения. Пропал на блокпосту близ г. Дебальцево Донецкой области 16 сентября 2016 года после возвращения от бабушки, которая проживает в оккупированном Алчевске Луганской области.

35. Асеев Станислав Владимирович, гражданский, 1989 года рождения. Украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года. Обвинялся боевиками в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Станислава в бывшем музее «Изоляция», превращенном в тюрьму. Затем был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили о том, что Станислав приговорен к 15 годам заключения.

36. Багненко Лариса Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке, где и пропала 21 февраля 2019 года. В ее квартиру пришли четыре человека, трое из них были одеты в гражданское. Еще один был в форме, похожей на полицейскую. Незаконные формирования обвиняли Ларису в «шпионаже».

37. Батрак Дмитрий Владимирович, гражданский, 1979 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке. Был задержан представителями незаконных вооруженных формирований по месту жительства супруги.

38. Бражников Евгений Николаевич, гражданский, 1979 года рождения. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке. Боевики обвиняли его в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти.

39. Бурцев Владимир Евгеньевич, гражданский, родился в 1980 году. Проживал в поселке Опытное Артемовского района Донецкой области. Был задержан незаконными вооруженными формированиями в начале мая 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Боевики обвиняли его в «шпионаже».

40. Галазюк Олег Дмитриевич, гражданский, 1964 года рождения. Блогер. Проживал в оккупированном г. Торезе Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. В июне 2014 года его брат Виталий сообщил в дежурную часть Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области об исчезновении Олега. Датой исчезновения считается август 2017 года.

41. Гись Роман Владимирович, гражданский, 1996 года рождения. В 2017-м захвачен по месту жительства в своей квартире в оккупированном г. Донецке.

42. Гончарова Татьяна Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. Летом 2016 года вышла из дома и была задержана НВФ. В ее квартире провели обыск. Изъяли ноутбук и все документы, включая загранпаспорт.

43. Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.

44. Губкина Ольга Михайловна, гражданская, 1963 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. По рассказу дочери Ольги, летом 2017 ее маму вызвали на допрос в так называемое МГБ, где она была задержана по обвинению в «шпионаже в пользу Украины».

45. Деркач Василий Иванович, гражданский, 1941 года рождения. Проживал в оккупированном Зугрэсе-2 Донецкой области. Весной 2018 года стало известно, что Василий Деркач пребывает в плену – его захватили и увезли в Донецк. По словам очевидца, пленного избивали.

46. Женчус Андрей Видмантасович, гражданский. Проживал в оккупированном г. Донецке. Пропал на блокпосту «Оленевка» в апреле 2018 года.

47. Завальная Елена Юрьевна, гражданская, 1962 года рождения. Проживала в оккупированном г. Макеевке Донецкой области. В октябре 2017 года двое неизвестных забрали женщину из ее дома. Позже в доме Елены в ее присутствии прошел обыск, в результате которого забрали ноутбук и мобильный телефон.

48. Карачор Наталья Ивановна, гражданская, 1970 года рождения. Проживала в оккупированном г. Шахтерске Донецкой области и ухаживала за мужем, который перенес две тяжелые операции. Женщину захватили 4 апреля 2018 года в ее доме.

49. Карпук Дмитрий Валерьевич, гражданский, 1987 года рождения. Проживал в г. Киеве. Был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из оккупированного Донецка в Киев.

50. Керюхин Сергей Николаевич, гражданский. Прописан в оккупированном г. Донецке, но проживал в г. Лимане Донецкой области. Работал начальником структурного подразделения «Лиманское моторвагонное депо» регионального филиала Донецкой железной дороги ПАО «Укрзалізниця». Был задержан во время пешеходного перехода КПП в апреле 2018 года, когда направлялся в Донецк, чтобы посетить места захоронений родителей.

51. Коваль Денис Вячеславович, гражданский. Исчез 31 августа 2016 года – в тот день к нему пришли неизвестные по домашнему адресу и задержали. Боевики инкриминировали ему «шпионаж».

52. Кочмурадов Андрей Анатольевич, гражданский, программист. Проживал в оккупированном г. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с женой Еленой Лазаревой был задержан представителями НВФ по обвинению в «шпионаже».

53. Кривошеев Яков Михайлович, гражданский. Был задержан НВФ в июне 2016 года во время рейда в компьютерном клубе в оккупированном Донецке. Также обвинялся боевиками в «шпионаже».

54. Кулаков Олег Владимирович, гражданский. Проживал в оккупированном пгт Нижняя Крынка Донецкой области. 20 июля 2017 года был похищен из дома неизвестными.

55. Кулиш Игорь Валерьевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. В июне 2016 года вышел на прогулку со своим другом и не вернулся. Друзья были задержаны по обвинению в сотрудничестве с СБУ и организации террористического акта (с целью устранения высокопоставленного чиновника ОРДО) на неподконтрольной Украине территории.

56. Лазарева Елена Викторовна, гражданская жена Андрея Кочмурадова. Проживала в оккупированном г. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с мужем была захвачена НВФ. Ей, так же как и мужу, инкриминировали «шпионаж».

57. Мальцева Зинаида Николаевна, гражданская. Проживала в Донецкой области. Пропала 1 октября 2017 года в г. Харцызске Донецкой области.

58. Николаев Сергей Александрович, гражданский

59. Печенкин Станислав Николаевич, гражданский

60. Писанец Роман Юрьевич, гражданский

61. Поликарпов Кирилл Сергеевич, гражданский

62. Поляков Александр Геннадиевич, гражданский

63. Репетило Александр Петрович, гражданский

64. Робак Сергей Викторович, гражданский

65. Романченко Валерий Александрович, гражданский

66. Савин Василий Константинович, гражданский

67. Соколов Валерий Анатольевич, гражданский

68. Сугерей Олег Викторович, гражданский

69. Теорентер Максим Александрович, гражданский

70. Терещенко Галина Ивановна, гражданская

71. Тимофеев Александр Леонидович, гражданский

72. Усатюк Сергей Владимирович, гражданский

73. Халимендик Вадим Викторович, гражданский

74. Чуйкова Марина Владимировна, гражданская

75. Шейтер Руслан Алексеевич, гражданский

76. Ярмишко Алла Ильинична, гражданская

Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.