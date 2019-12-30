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ТОП-10 съедобных подарков на Новый год 2020 самым близким, друзьям, коллегам (Фото)

Смотрите фото (11)
ТОП-10 съедобных подарков на Новый год 2020 самым близким, друзьям, коллегам (Фото)
14:21 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости Украины:Съедобные дары неизменно связаны с самыми тёплыми воспоминаниями детства.

  • 1

    Новый год не зря называют одним из самых красивых и сказочных праздников. Его ждут взрослые и дети, связывая наступление нового года с надеждами на будущее, невероятными мечтами и, конечно, подарками. При этом можно и самому на время стать для кого-то волшебником, ведь любой подарок, преподнесённый другу, близкому человеку или просто знакомому создаёт ощущение маленького чуда.

    Фруктовый презент

    Невозможно остаться равнодушным к набору фруктов, особенно, если они необычно оформлены. Можно подарить друзьям или коллегам большую корзину с экзотическими фруктами, дополнив её атрибутами Нового года, или же оригинальный фруктовый букет с веточкой ели, яркими мандаринами, ароматными палочками корицы. Если же добавить к этому райскому наслаждению ещё и символ наступающего года, то вкусный подарок понравится не только взрослым, но и детям.

  • 2

    Имбирные пряники

    История имбирных пряников берёт своё начало в 2400 году до нашей эры. Но идея дарить оригинальные печенья высокопоставленным гостям принадлежала английской королеве Елизавете I. Сегодня имбирные пряники стали одним из самых любимых и популярных новогодних и рождественских угощений. Их можно испечь как самостоятельно, так и приобрести уже готовые, украшенные яркой глазурью или изготовленные в специальных формах. Совершенно изысканным может стать подаренный родным сказочный пряничный домик, который неизменно ассоциируется с зимними праздниками. А если у дарителя хватит терпения и фантазии, то можно собрать даже настоящую пряничную ёлку или испечь печенья в виде новогодних игрушек. Тогда ими вполне можно будет украсить настоящую ель.

  • 3

    Шоколад

    Такого разнообразия форм, размеров и вкусов, кажется, нет больше ни у одного лакомства. Как правило, шоколадные подарки являются желанными как для детей, так и для взрослых. Можно подарить друзьям или коллегам обычную шоколадку, украсив её новогодней мишурой, или фигурку Деда Мороза. А ещё современные кондитерские предлагают изготовление любимой сладости в авторском дизайне, в оригинальной упаковке или же просто по разработанному специально рецепту. Сегодня шоколад или шоколадные конфеты могут сочетать в себе горечь какао с остротой перца, солёными вкраплениями карамели или экзотических фруктов. Впрочем, в каком бы виде ни был сделан шоколадный подарок, он всегда попадёт в точку и обязательно порадует одариваемого.

  • 4

    Икра

    Этот продукт в нашей стране неизменно ассоциируется с Новым годом и является неотъемлемой его частью. Несмотря на то, что сегодня продукт постоянно есть в свободной продаже, баночка хорошей икры к новогоднему столу будет всегда уместна и принята с благодарностью.

  • 5

    Оригинальные сладкие баночки

    Наборами конфет сейчас трудно кого-либо удивить, но невозможно остаться равнодушным к оригинальным ярким баночкам, наполненным любимыми сладостями. В них можно положить не только конфеты или печенье, но ещё и неординарные новогодние пожелания для друга или коллеги. Если же ёмкость украсить крохотной шапочкой Деда Мороза или миниатюрной ёлочкой, то подарок получится не только неординарным, но ещё и празднично-изысканным.

  • 6

    Набор чая или кофе

    Что может быть прекраснее набора чая или кофе, который выбирался и упаковывался с душой и любовью? Только точно такой же набор, в именной упаковке, с личными пожеланиями успеха и процветания в наступающем году. Этот подарок хорош тем, что можно выбрать любимые сорта одариваемого. Если же это малознакомый человек, то можно остановиться на беспроигрышном варианте: хороший чай и кофе без всяких вкусовых добавок.

  • 7

    Шампанское

    Один из самых популярных и самых новогодних спиртных напитков, конечно, шампанское. Если же сопроводить подарок комментарием о напитке счастья, умеющем исполнять желания, то долго стоять в баре шампанскому точно не придётся. Не зря же существует традиция под бой курантов сжигать записку с написанным на ней желанием и пить шампанское, предварительно растворив пепел в напитке. Главное тут успеть всё сделать до того, как пробьёт последний удар часов.

  • 8

    Натуральный мёд

    Подарочные наборы с натуральным мёдом – отличное решение для Нового года и Рождества, которое обязательно произведёт впечатление на любого человека. Это может быть самый обычный мёд, но куда больше удовольствия может доставить цветочный крем-мёд, взбитый на специальном оборудовании с добавлением ягод и фруктов. Симпатичные нарядные баночки, наполненные натуральным лакомством, можно вручить как родным, так и коллегам. Тем более, что такой подарок означает пожелание процветания и здоровья.

  • 9

    Печенье с предсказаниями

    Что может быть приятнее подарка, который будет не только вкусным, но ещё и даст одариваемому ощущение праздника и ожидания чуда. Оригинальные печенья с предсказаниями можно подарить как близкому человеку, так и малознакомому. Главное верить, что чудеса в жизни случаются и заражать этой по-детски непосредственной верой в сказку окружающих.

  • 10

    Сертификат

    Иногда кажется неловким или не совсем уместным дарить съедобные подарки. Однако и в этом случае есть выход: можно преподнести в подарок оригинально оформленный сертификат любого из продовольственных супермаркетов, и тогда одариваемый вполне сможет выбрать те продукты, что ему необходимы. Или просто порадовать себя и своих близких чем-то вкусным. К счастью, подобные подарочные сертификаты сейчас выпускают практически все крупные продовольственные сети.

    Впрочем, что бы вы не дарили, просто делайте это с душой и хорошим настроением.

Новогодние рецепты 2020: ТОП-5 низкокалорийных блюд (Фото)

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Подарки, Вкусные блюда, Новогодние подарки, Новогодние блюда, Новый год 2020, Съедобные подарки.
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