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Понедельник, 30.12.2019
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"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд": Зеленский поделился впечатлениями от обмена пленными

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд": Зеленский поделился впечатлениями от обмена пленными
20:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Зеленский обнародовал видеоролик о "большом обмене".

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече освобожденных из плена в ОРДЛО украинцев.

Видео глава государства обнародовал в Twitter, передает УНН.

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших - ни с чем не сравнимая радость", - подписал видео Президент.

Большой обмен: как себя чувствуют освобожденные украинцы

Как известно, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц.

В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных.

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Владимир Зеленский, Обмен пленными, ОРДЛО.
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