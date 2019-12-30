"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд": Зеленский поделился впечатлениями от обмена пленными

Новости Украины:Зеленский обнародовал видеоролик о "большом обмене".

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече освобожденных из плена в ОРДЛО украинцев.

Видео глава государства обнародовал в Twitter, передает УНН.

"Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших - ни с чем не сравнимая радость", - подписал видео Президент.

Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість. pic.twitter.com/rhr3glq0cS — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2019

Как известно, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц.

В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных.