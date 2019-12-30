Большой обмен: Лутковская выступила против публикации данных лиц из списка ОРДЛО

Новости Украины:Лутковская против разглашения персональных данных лиц из списка ОРДЛО.

Украине не стоит публиковать полный список лиц, которых государство отдало в обмен на освобождение 76 украинцев из плена российских гибридных сил на Донбассе.

Такую позицию в комментарии Радио Свобода высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

"Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!", - ответила Лутковская на вопрос о полном списке людей, которых Украина отдала российской стороне в обмен на освобождение пленных украинских граждан.

Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

Как сообщалось ранее, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека по списку ОРДЛО.