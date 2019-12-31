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Европейская федерация журналистов приветствует освобождение Асеева и Галазюка

Европейская федерация журналистов приветствует освобождение Асеева и Галазюка
01:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оба задержанных - Асеев и Галазюк были авторами колонок для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и сообщали о жизни в оккупации.

Европейская федерация журналистов (IFJ) приветствовала освобождение 29 декабря украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которых удерживали в плену боевики в Донецке. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Европейская федерация журналистов приветствует освобождение украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которые страдали во время незаконного удерживания (в плену боевиков - ред.) в Донецке", - отмечают в федерации.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение 29 декабря украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которые удерживались в плену боевиков в Донецке.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину из ОРДЛО были возвращены 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человека, но 14 человек отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

 Офис Президента Украины обнародовал список заявленных украинцев. В их числе - Асеев Станислав Владимирович, украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Он был захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года и обвинен боевиками в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Асеева в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму, позднее он был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили, что "приговорили" Асеева к 15 годам заключения.

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Также был освобожден блогер Галазюк Олег Дмитриевич. Он проживал в оккупированном городе Торез Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. Находился в плену боевиков с августа 2017 года.

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Освобождение, Европейская федерация журналистов, Станислав Асеев, Олега Галазюк.
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