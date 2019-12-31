Бородянский: В следующем году из госцирков исчезнут номера с животными

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06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Об этом в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", - написал министр.

По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - сообщил министр.

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Как ранее сообщало агентство, в министерстве культуры, молодежи и спорта считают, что цирк с животными является "позорным явлением". В планах министерства уже с 2021 года полностью запретить эксплуатацию диких животных на арене.

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Кабинет Министров, Цирк, Владимир Бородянский, Госцирки, Номера с животными.
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