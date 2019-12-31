31 декабря - приметы и обряды в Модестов день

Новости Украины:Народный праздник "Модестов день" отмечается 31 декабря (по старому стилю – 18 декабря).

В церковном календаре это день почтения памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Другие названия праздника: "Модест", "Скотохранитель", "Покров скота". День этот отмечался мужскими братчинами с пивом и мясом, посвященными святому Модесту - защитнику животных.

Согласно преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал влечение к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. После нападения персидских войск на Сирию и Палестину, Модест возглавил Иерусалимскую церковь. В этой должности он восстановил все разрушенные персами христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня.

Святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день было принято устраивать мужские братчины - совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты. Говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит - его ждет смерть, если зазвенит - свадьба, а если послышится молотьба - будет богатым. Предсказывали и погоду на следующий год. Для этого вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли - в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Июньская же погода должна была быть такой же, как в этот день.

В ночь с Даниила на Модеста всей деревней разжигали костры. Когда огонь сильно разгорался, в него бросали трех снежных кукол. Считалось, если пламя скоро загаснет, то Святки будут богаты ясными днями. Если же костер тлел долго - следовало ждать буранов и долгих морозов. Также в костер подбрасывали выметенный из избы ссор. Так крестьяне очищали дом от всего плохого, что было в прошлом году.

Этот день считался самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляла целые сутки. Поэтому запрещалось оставлять неприкрытыми молоко и ножи. Молоко, по мнению крестьян, было ритуальным напитком, связанным с такими основополагающими понятиями, как материнство и братство. Туда не в коем случае не должны были забраться злые духи. А ножи убирались по причине того, что нечисть с ними любила играть и могла кого-нибудь "случайно" поранить.

Поговорки и приметы

Каков Модест, таков и июнь.

Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный (юго-западный) ветер, то скоро наступит потепление.

Если поля снегом не покрылись, то год будет неурожайным.

Если снег приваливает вплотную к забору – лето будет неурожайным; если же промежуток между забором и снегом остаётся – урожайным.

Родившиеся 31 декабря отмечены судьбой. Им в жизни всё удаётся. Носить им следует топаз или бирюзу.