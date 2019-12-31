Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год

Новости Украины:Чем порадует нас погода в новогодний день.

В канун Нового года все люди ждут на сказочную погоду. Посмотрим, чем сегодня порадует нас погода.

Во вторник, 31 декабря, в Украине, кроме южных областей, ожидаются сильные порывы ветра, гололедица (желтый уровень), на большинстве территории небольшой мокрый снег. Ночью - до 5 градусов мороза, днем - до 6 градусов тепла.

Об этом передают в Укргидрометцентре.

"На 31 декабря облачно с прояснениями. В южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

31 декабря в Украине на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В Киеве небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед. На дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла. По Киевской области температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 31 декабря, фото: meteo.gov.ua



Прогноз погоды на вторник, 31 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2..+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4

На 1-2 января в Украине облачно, небольшой мокрый снег, днем в большинстве западных областей без осадков. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге до 5° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

Прогноз погоды на 1 января, фото: meteo.gov.ua

2 января температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

На дорогах страны гололедица.

Прогноз погоды на 2 января, фото: meteo.gov.ua



Народный прогноз погоды: В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного. Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.