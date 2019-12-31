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Когда наступит Китайский Новый год 2020: точная дата, обряды

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Когда наступит Китайский Новый год 2020: точная дата, обряды
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Белая Металлическая Крыса в китайском календаре - символ мудрости, удачи и богатства. С наступлением Китайского Нового года 2020 именно это волшебное животное займет трон управителя.

В отличии от европейского нового года, который каждый год мы встречаем в один и тот же день, дата восточного нового года зависит от лунного календаря и меняется из года в год.

Дата китайского нового года 2020 - 25 января

Управитель 2020 года - Белая Металлическая Крыса

Стихия года - Металл

Цвет 2020 года - белый

Определить самостоятельно когда наступит новый год по китайскому календарю очень просто - это будет второе новолуние после момента зимнего солнцестояния.

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Что необходимо сделать перед праздником

Празднование Китайского нового года продолжается 15 дней, каждый из которых наполнем своим особенным смыслом. Чтобы заслужить благосклонность нового управителя года следует обязательно подготовиться к празднику.

Перед наступлением нового года Белой Металлической Крысы следует:

  • провести генеральную уборку;

  • выбросить из дома все поломанные и ненужные вещи;

  • вымыть все окна, чтобы энергия солнца свободно проникала в жилище;

  • раздать все долги;

  • попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть за последний год;

  • просить всех тех, на кого вы затаили обиду.

Каждая из традиций несет в себе глубокий смысл и мудрость многих поколений. Так, к примеру, на востоке считают, что наводя чистоту в доме человек также очищает свою жизнь от всего ненужного, лишнего, включая неудачи и болезни. А старые и поломанные вещи не только захламляют пространство в доме, а и препятствуют свободной циркуляции благоприятной энергии ци (жизни). О том, что нельзя вступать в новый год имея неоплаченные долги и затаенные обиды и вовсе говорить излишне.

Перед наступлением лунного нового года весь Китай становится похож на яркий, праздничный карнавал. Дома и улицы украшены гирляндами фонарей, в небе расцветают тысячи феерверков, на каждой стене висят красочные плакаты с изящно выписанными на них иероглифами "фу" (счастье) и "си" (радость), и все они — исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток.

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Счастливого нового года, "ксин’ньен куайлэ", именно так на китайском языке звучит фраза, которой приветствуют друг друга в первый день восточного нового года.

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Празднования Китайского нового года традиционно продолжается две недели. И несмотря на то, что официальных выходных дается всего 7 дней, большинство жителей поднебесной празднуют все 2 недели - в эти дни не работают магазины, банки, большинство государственных учреждений.

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Дата, Обряды, 25 января, Новый год 2020, Год Белой Металлической Крысы, Китайский Новый год 2020, Точное время, Особенности празднования.
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