Когда наступит Китайский Новый год 2020: точная дата, обряды

Новости Украины:Белая Металлическая Крыса в китайском календаре - символ мудрости, удачи и богатства. С наступлением Китайского Нового года 2020 именно это волшебное животное займет трон управителя.

В отличии от европейского нового года, который каждый год мы встречаем в один и тот же день, дата восточного нового года зависит от лунного календаря и меняется из года в год.

Дата китайского нового года 2020 - 25 января

Управитель 2020 года - Белая Металлическая Крыса

Стихия года - Металл

Цвет 2020 года - белый

Определить самостоятельно когда наступит новый год по китайскому календарю очень просто - это будет второе новолуние после момента зимнего солнцестояния.

Что необходимо сделать перед праздником

Празднование Китайского нового года продолжается 15 дней, каждый из которых наполнем своим особенным смыслом. Чтобы заслужить благосклонность нового управителя года следует обязательно подготовиться к празднику.

Перед наступлением нового года Белой Металлической Крысы следует:

провести генеральную уборку;

выбросить из дома все поломанные и ненужные вещи;

вымыть все окна, чтобы энергия солнца свободно проникала в жилище;

раздать все долги;

попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть за последний год;

просить всех тех, на кого вы затаили обиду.

Каждая из традиций несет в себе глубокий смысл и мудрость многих поколений. Так, к примеру, на востоке считают, что наводя чистоту в доме человек также очищает свою жизнь от всего ненужного, лишнего, включая неудачи и болезни. А старые и поломанные вещи не только захламляют пространство в доме, а и препятствуют свободной циркуляции благоприятной энергии ци (жизни). О том, что нельзя вступать в новый год имея неоплаченные долги и затаенные обиды и вовсе говорить излишне.

Перед наступлением лунного нового года весь Китай становится похож на яркий, праздничный карнавал. Дома и улицы украшены гирляндами фонарей, в небе расцветают тысячи феерверков, на каждой стене висят красочные плакаты с изящно выписанными на них иероглифами "фу" (счастье) и "си" (радость), и все они — исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток.

Счастливого нового года, "ксин’ньен куайлэ", именно так на китайском языке звучит фраза, которой приветствуют друг друга в первый день восточного нового года.

Празднования Китайского нового года традиционно продолжается две недели. И несмотря на то, что официальных выходных дается всего 7 дней, большинство жителей поднебесной празднуют все 2 недели - в эти дни не работают магазины, банки, большинство государственных учреждений.