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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 1 января
10:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:1 января отмечается День Вонифатия и Новый год.

Православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия. И, несмотря на то, что 1 января считается днем Нового года, верующие также отправляются в церковь и молятся, почитая этого Святого. Вонифатий считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся для избавления от алкоголизма.

1 января не рекомендуется употреблять в пищу сладости, продукты животного происхождения, развлекаться и слушать музыку. Хотя, безусловно, можно отпраздновать Новый год, вспоминая все то, хорошее, что он принес.

Народные поверья говорят о том, что в первый день Нового года, следует обращать внимание на приметы и соблюдать некоторые правила. Так, например, в этот день не стоит заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому, люди в старину 1 января старались отдыхать и веселиться. Проводились масштабные застолья, люди ходили друг к другу в гости, надев самые нарядные, красивые и яркие одежды. Кстати, в соответствии с приметами считалось, что если в этот день несколько раз менять наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления.

Народные приметы на 1 января

Множество народных примет было связано с урожаем. Если в первый день Нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод.

Погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным.

В этот день не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить мусор, чтобы не навлечь беду.

Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – по приметам считается, что это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

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Встречать Новый год следует в новой одежде, чтобы потом все время пребывать в хорошем настроении.

Если по примете 1 января на улице тепло – ждите хорошего урожая зерновых культур.

До Нового года стоит раздать все долги и завершить все дела – это позволит начать что-то новое и добиться реализации задуманного.

Если 1 января на деревьях иней, значит, год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ..

Если новогодняя ночь выдалась лунной – ждите обильного урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.

Если с неба 1 января падает мелкий снег – ждите богатого урожая пшеницы.

Если в новогоднюю ночь дует ветер – осенью можно собрать богатый урожай орехов.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, 1 января, Какой завтра праздник, Новый год 2020, Праздник 1 января, День Вонифатия.
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