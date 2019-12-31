Глава Госкино: агенство обнародовало список претендентов

Новости Украины:На сайте НАГС обнародован список из девяти человек, которые претендуют на должность главы Госкино.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в повторном конкурсе на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщает официальный сайт НАГС.

В списке кандидатов: Слепак Сергей Виленович, Мартынюк Владимир Михайлович, Король Александр Александрович, Куценко Станислав Игоревич, Корниенко Олег Александрович, Кудерчук Марина Николаевна, Плисковский Роман Владимирович, Голосов Артем Андреевич, Зленко Сергей Александрович.

Трое из претендентов - Слепак, Куценко и Зленко - уже участвовали в первом конкурсе и в финал не прошли.

Данные, которые можно найти по кандидатам в сети, свидетельствуют о том, что Слепак является одним из соучредителей ООО "Кіносвіт Юніверсал", Голосов - начальником управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино, Зленко - юристом, заместителем председателя Совета по государственной поддержке кинематографии, директором кинотеатров "Магнат" и Boomer.

Как сообщалось ранее, правительство 2 декабря 2019 года объявило повторный конкурс на занятие должности председателя Госкино. По результатам первого конкурса, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая оставалась единственным кандидатом на должность председателя Госкино, не прошла 21 ноября собеседование в НАГС. В ответ представители украинской киноиндустрии обнародовали 22 ноября открытое письмо на имя первых лиц государства, в котором выразили несогласие с заключениями НАГС и вышли 25 ноября на акцию к зданию НАГС в поддержку Синькевич.

Юристы, которые взялись защищать кандидата, заявили, что будут добиваться пересмотра решения НАГС в суде. 2 декабря украинские киноорганизации обнародовали открытое письмо к Премьер-министру Украины, в котором заявили, что восстановление доверия к конкурсу в рамках существующей нормативной базы невозможно, равно как и проведение повторного конкурса. Они предложили вывести из Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы "политически ангажированного господина Корниенко Александра Сергеевича"; принять решение о повторном проведении собеседования или оперативно внести изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы и проедоставлении права Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы провести собеседование повторно, по жалобе одного из кандидатов. Авторы письма подчеркнули, что оба варианта предусматривают необходимость отмены повторно объявленного конкурса на должность руководителя Госкино, а также выведение из состава комиссии Корниенко.

В свою очередь Юлия Синькевич 24 декабря заявила о своем решении не идти на повторный конкурс на должность руководителя Госкино, поскольку ее участие признает правоту членов комиссии, состав которой не изменится.