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Новогодний стол: что хочет видеть на праздник Белая Металлическая Крыса

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Новогодний стол: что хочет видеть на праздник Белая Металлическая Крыса
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Любое тотемное животное имеет свои предпочтения и запреты.

По прогнозам астрологов, Белая Металлическая Крыса – мудрое, хитрое и коварное животное. Металлическая Крыса настойчивая, общительная, амбициозная, целеустремленная и упрямая. 2020 год – это год новых начинаний, который принесет каждому, кто будет прилагать максимум усилий – новые возможности, любовь и богатство.

Какие блюда должны быть на новогоднем столе

Китайский гороскоп рассказывает, что Крыса любит хорошо поесть, но блюда могут быть простыми и неприхотливыми. Выбирайте те блюда, которые вам больше нравятся. Избегайте говядины и желе. Дело в том, что знак Быка дружит со знаком Крысы, поэтому это может обидеть хозяина года. А как известно, желатин производят из рогов, хрящей и сухожилий рогатого скота. По китайскому календарю, Бык, который будет покровителем 2021 года, перевез Крысу на спине через реку к Будде.

Не ставьте на стол маринованные овощи, квашеную капусту или помидоры, ведь они имеют очень резкий запах. Что до ароматов, то ограничьте на новогоднем столе ваниль и корицу, потому что они имеют резкий запах, который отпугнет Крысу.

Все грызуны любят сыр, поэтому здесь выбор и количество остается за вами. Таким образом вы не только посмакуете вкусной закуской к вину, но и задобрите хозяина года.

Жареные и жирные блюда отложите на другие дни, сделайте ставку на закуски и оригинальные салаты. На Новый год редко готовят первые блюда, но заметим, что тотемное животное 2020 года их не употребляет вообще.

Ограничьте потребление крепкого алкоголя, пусть на новогоднем столе лучше будут вино, шампанское или коктейли. Белая Металлическая Крыса любит только натуральную пищу, поэтому рекомендуем отказаться от фастфуда и полуфабрикатов.

Как сервировать новогодний стол

В год Белой Металлической Крысы, на новогоднем столе должны преобладать белые и серебряные оттенки: кремовый, молочный, бежевый, светло-желтый, серо-коричневый. Чтобы стол выглядел празднично, лучше не зайдействовать больше 3 оттенков. Крысе нравится все натуральное, поэтому на столе могут быть в качестве декора – еловые ветки или фрукты.

Обязательный атрибут новогоднего застолья – свечи, которые придадут празднику изысканности. Также на столе должен присутствовать символ года – Белая Металлическая Крыса. Для того, чтобы год прошел хорошо, без волнений и стрессов – поставьте в центр стола игрушечную мышку.

Главные приметы на Новый Год 2020: как привлечь удачу и деньги

Для того, чтобы год был финансово успешным – поставьте на середину стола окрашенную в серебристый цвет небольшую фигурку хозяйки года. Астрологи говорят, если в течение праздничной ночи аккуратно тереть мышины ушки, то ваше самое сокровенное желание в 2020 году обязательно исполнится.6

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