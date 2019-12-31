Разумков пожелал, чтобы в 2020 году все почувствовали реальные изменения (Видео)

Новости Украины:Дмитрий Разумков поздравляет украинцев с новогодними праздниками.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравляет украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

Смотрите видео поздравления с Новым годом от спикера Верховной Рады:

"Уважаемые украинцы, 2019 год был определяющим для нашей страны. Вместе с вами мы полностью перезагрузили систему власти, приведя в нее новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я очень хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно почувствовали позитивные изменения от нашей работы", - заявил политик.

"Однако не будем перед праздниками много говорить о политике. Я хочу вам пожелать здоровья, уюта, взаимопонимания в ваших домах. Чтобы всегда звучал детский смех, а ваши родные были с вами рядом, чтобы был мир в нашей стране, чтобы она развивалась", - добавил Разумков.

В конце спикер Верховной Рады еще раз поздравил жителей Украины с Новым годом и Рождеством Христовым.