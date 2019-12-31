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Порошенко ждет открытия уголовного производства против Трубы

Порошенко ждет открытия уголовного производства против Трубы
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Партия Порошенко убеждена, что Трубу должны привлечь к уголовной ответственности.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко считает, что экс-директор Государственного бюро расследований Роман Труба будет привлечен к ответственности за преступления, которые он совершил во время пребывания на должности.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Полностью дискредитированное Государственное бюро расследований преступника Трубы. Преступника - потому что то, что он сделал и что появилось на записях, четко доказывает состав преступления. Он получал незаконные указания от руководства страны, Офиса президента и реализовывал их, давая незаконные указания следователям", - заявил Порошенко во время интервью по итогам 2019 году в эфире телеканала "Прямой".

Труба поблагодарил ГБР за профессиональную работу

"Я твердо убежден, что господин Труба будет привлечен к уголовной ответственности за эти преступления, которые он совершил, находясь на этом посту. И не исключено, что и за преступления против майдановцев, которые он совершил в 14-м году, которые сейчас открылись", - отметил пятый президент Украины.

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Петр Порошенко, ГБР, Роман Труба, Европейская солидарность.
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