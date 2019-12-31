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Епифаний в канун Нового года посоветовал украинцам настроиться на добро

Епифаний в канун Нового года посоветовал украинцам настроиться на добро
23:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Епифаний дал наставления украинцам на счастливый новый год.

Если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, передает УНН.

Епифаний отметил, что для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни.

"Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или безразличия. Потому день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным" , - отметил он на своей странице в Facebook.

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Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова надеется, что следующий Новый год все пленные в РФ будут встречать дома.

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Новый год, Епифаний, ПЦУ.
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