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Тейлор: В Украины будут хорошие времена

Тейлор: В Украины будут хорошие времена
00:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Тейлор подвел итоги своего пребывания в Украине.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Украине перед уходом в отставку, а также отметил, что страну ждут хорошие времена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства США.

"За время моего пребывания в Украине была избрана новая Верховная Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии в течение многих лет и ожидали продвижения этой очень активной Радой. Прогресс в вопросе мира на Донбассе ... ", - отметил Тейлор.

По его словам, впереди "будут тоже хорошие времена".

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Тейлор также заверил, что США поддерживает Украину. Одним из проявлений поддержки являются санкции, которые были применены по "Северному потоку-2".

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Украина, США, Уильям Тейлор.
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